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Ученые раскрыли тайну рождения "троянских" астероидов-спутников Марса

11:5823.10.2017
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© Fotolia / 3000adАстероид над ЗемлейАстероид над Землей
© Fotolia / 3000ad

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Знаменитые марсианские астероиды-троянцы, "преследующие" Марс, попали на свои текущие орбиты благодаря необычному взаимодействию света Солнца с материей прародителя этих небесных камней, заявили ученые, выступавшие на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

"Марсианские троянцы возникли не в результате столкновения астероида Эврика с каким-то другим небесным телом, а из-за феномена, который мы называем эффектом YORP. Он выражается в том, что солнечный свет может раскручивать астероид, нагревая его с одной стороны и заставляя излучать тепло с другой. В конечном итоге он раскручивается до таких скоростей, что он распадается на части", — заявил Апостолос Христоу (Apostolos Christou) из обсерватории Армо (Великобритания). 

Зонд Psyche над поверхностью астероида Психея в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin
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На сегодняшний день на Земле есть несколько десятков метеоритов, которые представляют собой фрагменты древнего Марса, отколовшиеся от него при падении крупных астероидов. Данные фрагменты пород красной планеты содержат в себе информацию о ее геологическом и климатическом прошлом, что помогает ученым понять историю эволюции Марса.

В марсианском происхождении этих "небесных камней" ученые не сомневаются, однако на сегодняшний день у геологов и планетологов почти нет никакой информации о том, как эти фрагменты коры и мантии Марса могли покинуть его поверхность и отправиться в полет на Землю.

Еще большую загадку, как рассказывает Христоу, представляют так называемые троянские астероиды Марса – группа достаточно крупных небесных тел, вращающихся по орбите красной планеты перед ней и за ней. Они находятся в особых точках на орбите Марса, где притяжение Солнца и планеты уравновешиваются, благодаря чему они могут беспрепятственно двигаться вместе с ней и составлять ее своеобразную космическую "свиту".

Марс, архивное фото
© Фото : NASA/JPL-Caltech/USGS
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Главной необычной их чертой являются две вещи – их необычный химический состав, делающий их больше похожими на планеты, чем на другие астероиды, а также то, что все они движутся очень плотной и "кучной" группой, за исключением небольшого числа астероидов.

По этой причине многие планетологи считали, что прародителем всех этих небесных камней был астероид Эврика, крупнейший "троянец" Марса диаметром в 1,3 километра, переживший столкновение с каким-то другим крупным астероидом в далеком прошлом и распавшийся на несколько отдельных частей.

Христоу и его коллеги уже несколько лет наблюдают за "троянцами" Марса, пытаясь понять, как возникла Эвридика и ее предположительные обломки. Относительно недавно им удалось показать, что этот астероид, скорее всего, является фрагментом коры Марса, а не "настоящим" небесным телом, что заново поставило перед планетологами вопрос – как он мог расколоться на части, и почему другие "троянцы" Марса не обладают подобной свитой.

Британские астрономы смогли раскрыть эту загадку, вычислив скорость вращения двух других "троянцев" Марса, пока безымянных астероидов 101429 и 121514. Как показали эти замеры, первое небесное тело вращается очень быстро, совершая один оборот вокруг своей оси всего за 7 часов, тогда как второй астероид является его полной противоположностью – день на нем длится более 50 часов.

Конфигурация орбиты «троянского спутника» Земли – астероида 2010TK7
© Фото : Paul Wiegert, The University of Western Ontario
Астрономы открыли "троянский" спутник Земли

И тот и другой вариант, как объясняют ученые, не подходят для формирования "свиты" из новых троянцев. В первом случае астероид находится в такой точке орбиты Марса, где его осколки будут просто улетать в космос, а не двигаться рядом с прародителем, а во втором – он вращается слишком медленно, из-за чего он просто не будет распадаться на части.

Эвридика, в свою очередь, лишена подобных проблем — она находится в удачной области орбиты Марса и совершает один оборот вокруг своей оси примерно за три часа. По этой причине YORP-эффект смог отколоть от нее достаточно большое число осколков и породить рой загадочных астероидов, аналоги которых на орбитах Юпитера, Сатурна и других планет-гигантов, как считают ученые, могут формироваться аналогичным образом.

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