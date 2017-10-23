Ученые раскрыли тайну рождения "троянских" астероидов-спутников Марса

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Знаменитые марсианские астероиды-троянцы, "преследующие" Марс, попали на свои текущие орбиты благодаря необычному взаимодействию света Солнца с материей прародителя этих небесных камней, заявили ученые, выступавшие на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

"Марсианские троянцы возникли не в результате столкновения астероида Эврика с каким-то другим небесным телом, а из-за феномена, который мы называем эффектом YORP. Он выражается в том, что солнечный свет может раскручивать астероид, нагревая его с одной стороны и заставляя излучать тепло с другой. В конечном итоге он раскручивается до таких скоростей, что он распадается на части", — заявил Апостолос Христоу (Apostolos Christou) из обсерватории Армо (Великобритания).

На сегодняшний день на Земле есть несколько десятков метеоритов, которые представляют собой фрагменты древнего Марса, отколовшиеся от него при падении крупных астероидов. Данные фрагменты пород красной планеты содержат в себе информацию о ее геологическом и климатическом прошлом, что помогает ученым понять историю эволюции Марса.

В марсианском происхождении этих "небесных камней" ученые не сомневаются, однако на сегодняшний день у геологов и планетологов почти нет никакой информации о том, как эти фрагменты коры и мантии Марса могли покинуть его поверхность и отправиться в полет на Землю.

Еще большую загадку, как рассказывает Христоу, представляют так называемые троянские астероиды Марса – группа достаточно крупных небесных тел, вращающихся по орбите красной планеты перед ней и за ней. Они находятся в особых точках на орбите Марса, где притяжение Солнца и планеты уравновешиваются, благодаря чему они могут беспрепятственно двигаться вместе с ней и составлять ее своеобразную космическую "свиту".

Главной необычной их чертой являются две вещи – их необычный химический состав, делающий их больше похожими на планеты, чем на другие астероиды, а также то, что все они движутся очень плотной и "кучной" группой, за исключением небольшого числа астероидов.

По этой причине многие планетологи считали, что прародителем всех этих небесных камней был астероид Эврика, крупнейший "троянец" Марса диаметром в 1,3 километра, переживший столкновение с каким-то другим крупным астероидом в далеком прошлом и распавшийся на несколько отдельных частей.

Христоу и его коллеги уже несколько лет наблюдают за "троянцами" Марса, пытаясь понять, как возникла Эвридика и ее предположительные обломки. Относительно недавно им удалось показать, что этот астероид, скорее всего, является фрагментом коры Марса, а не "настоящим" небесным телом, что заново поставило перед планетологами вопрос – как он мог расколоться на части, и почему другие "троянцы" Марса не обладают подобной свитой.

Британские астрономы смогли раскрыть эту загадку, вычислив скорость вращения двух других "троянцев" Марса, пока безымянных астероидов 101429 и 121514. Как показали эти замеры, первое небесное тело вращается очень быстро, совершая один оборот вокруг своей оси всего за 7 часов, тогда как второй астероид является его полной противоположностью – день на нем длится более 50 часов.

© Фото : Paul Wiegert, The University of Western Ontario Астрономы открыли "троянский" спутник Земли

И тот и другой вариант, как объясняют ученые, не подходят для формирования "свиты" из новых троянцев. В первом случае астероид находится в такой точке орбиты Марса, где его осколки будут просто улетать в космос, а не двигаться рядом с прародителем, а во втором – он вращается слишком медленно, из-за чего он просто не будет распадаться на части.

Эвридика, в свою очередь, лишена подобных проблем — она находится в удачной области орбиты Марса и совершает один оборот вокруг своей оси примерно за три часа. По этой причине YORP-эффект смог отколоть от нее достаточно большое число осколков и породить рой загадочных астероидов, аналоги которых на орбитах Юпитера, Сатурна и других планет-гигантов, как считают ученые, могут формироваться аналогичным образом.