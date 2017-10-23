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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: депрессия резко повышает шансы умереть в раннем возрасте

11:1123.10.2017
(обновлено: 11:31 23.10.2017)
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© Fotolia / Focus Pocus LTDДевушка с ноутбукомДевушка с ноутбуком
© Fotolia / Focus Pocus LTD

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наблюдения за жизнью канадцев на протяжении последних 50 лет показывают, что развитие депрессии резко повышает шансы умереть в раннем возрасте и для мужчин, и для женщин на протяжении очень долгого времени, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ.

"Молодежь в возрасте 25 лет, страдающая от депрессии, имеют значительно меньшую продолжительность жизни в последующие 60 лет, чем остальные люди – подобные участники наших экспериментов в среднем прожили на 4-18 лет меньше, чем остальные добровольцы. Особенно нас пугает то, что этот показатель вырос на 50% для женщин, начиная с 1992 по 2011 год", — заявил Айэн Колмэн (Ian Colman) из университета Оттавы (Канада).

Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком
© Fotolia / Mediteraneo
Ученые выяснили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам. За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Кроме того, в последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

Женщина, переживающая стресс
© Fotolia / kieferpix
Ученые раскрыли необычную связь между депрессией и головными болями

Колмэн и его коллеги подтвердили, что депрессия действительно заметно сокращает жизнь человека даже в тех случаях, если он давно избавился от нее, наблюдая на протяжении 50 лет за здоровьем примерно трех тысяч канадцев, живущих в городах и селениях на восточном побережье Северной Америки.
В этом проекте, как отмечают ученые, участвовали как молодые мужчины и женщины, так и достаточно пожилые люди, что позволило им всесторонне  изучить то, как депрессия может влиять на поведение и работу организма людей.

Анализируя итоги этих наблюдений, медики заметили несколько необычных вещей. К примеру, изначально депрессия негативно влияла на продолжительность жизни только представителей сильного пола – мужчины, страдавшие от подавленного настроения, в среднем умирали примерно в два-три раза чаще в 1960 и в 1980 годах, чем остальные люди, не имевшие подобных проблем. Это выражалось в сокращении продолжительности их жизни на 10-12 и 4-7 лет.

Начиная с 1990 годов, к ним присоединились и женщины – депрессия постепенно начала влиять и на их долголетие, повысив вероятность их преждевременной кончины фактически на всем протяжении жизни в примерно 1,5 раза. В результате этого 1990 годы стали самыми опасными для людей с депрессией – если они заполучали ее в это время, их средняя продолжительность жизни падала на 7-18 лет.

Состояние человека
© Fotolia / Kwest
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

Как подчеркивают ученые, подобные результаты не являются следствием того, что депрессивное состояние заставляет людей больше пить, курить, переставать заниматься спортом или питаться здоровой пищей – даже когда ученые "удалили" все эти факторы из набора данных, связь между депрессией и повышенными шансами умереть в раннем возрасте по-прежнему сохранялась.

Подобные результаты, как подчеркивают ученые, говорят об особой важности борьбы с депрессией, и необходимости поиска таких методов ее подавления, которые бы снижали эти риски или полностью ликвидировали их.

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