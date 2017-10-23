МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наблюдения за жизнью канадцев на протяжении последних 50 лет показывают, что развитие депрессии резко повышает шансы умереть в раннем возрасте и для мужчин, и для женщин на протяжении очень долгого времени, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ.

"Молодежь в возрасте 25 лет, страдающая от депрессии, имеют значительно меньшую продолжительность жизни в последующие 60 лет, чем остальные люди – подобные участники наших экспериментов в среднем прожили на 4-18 лет меньше, чем остальные добровольцы. Особенно нас пугает то, что этот показатель вырос на 50% для женщин, начиная с 1992 по 2011 год", — заявил Айэн Колмэн (Ian Colman) из университета Оттавы (Канада).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам. За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Кроме того, в последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

Колмэн и его коллеги подтвердили, что депрессия действительно заметно сокращает жизнь человека даже в тех случаях, если он давно избавился от нее, наблюдая на протяжении 50 лет за здоровьем примерно трех тысяч канадцев, живущих в городах и селениях на восточном побережье Северной Америки.

В этом проекте, как отмечают ученые, участвовали как молодые мужчины и женщины, так и достаточно пожилые люди, что позволило им всесторонне изучить то, как депрессия может влиять на поведение и работу организма людей.

Анализируя итоги этих наблюдений, медики заметили несколько необычных вещей. К примеру, изначально депрессия негативно влияла на продолжительность жизни только представителей сильного пола – мужчины, страдавшие от подавленного настроения, в среднем умирали примерно в два-три раза чаще в 1960 и в 1980 годах, чем остальные люди, не имевшие подобных проблем. Это выражалось в сокращении продолжительности их жизни на 10-12 и 4-7 лет.

Начиная с 1990 годов, к ним присоединились и женщины – депрессия постепенно начала влиять и на их долголетие, повысив вероятность их преждевременной кончины фактически на всем протяжении жизни в примерно 1,5 раза. В результате этого 1990 годы стали самыми опасными для людей с депрессией – если они заполучали ее в это время, их средняя продолжительность жизни падала на 7-18 лет.

Как подчеркивают ученые, подобные результаты не являются следствием того, что депрессивное состояние заставляет людей больше пить, курить, переставать заниматься спортом или питаться здоровой пищей – даже когда ученые "удалили" все эти факторы из набора данных, связь между депрессией и повышенными шансами умереть в раннем возрасте по-прежнему сохранялась.

Подобные результаты, как подчеркивают ученые, говорят об особой важности борьбы с депрессией, и необходимости поиска таких методов ее подавления, которые бы снижали эти риски или полностью ликвидировали их.