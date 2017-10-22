В аравийской пустыне обнаружили загадочные "каменные порталы"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили в Саудовской Аравии несколько сотен "каменных порталов" неизвестного предназначения, сообщает журнал Newsweek.

Объекты расположены на территории пустынных лавовых полей в нагорье Харрат-Хайбар. На сегодняшний день найдено около 400 построек округлой и прямоугольной формы. Длина самой маленькой каменной структуры — 13 метров, самой большой — 518 метров.

По словам профессора Оксфорда Дэвида Кеннеди, их возраст может достигать нескольких тысяч лет. Специалист отметил, что бедуины называют эти конструкции "творением древних людей".

"Нет никакого объяснения этим странным, громоздким объектам. Сейчас известно почти 400 построек, в некоторых районах их очень много. Очевидно, они были очень важны для тех, кто их возводил", — заявил ученый.

Отмечается, что подобные "порталы" ранее встречались в других странах Ближнего Востока, однако Кеннеди считает, что конструкции, обнаруженные в Харрат-Хайбар, значительно древнее прежних находок.

Результаты исследования "каменных порталов" будут опубликованы в журнале Arabian Archaeology and Epigraphy, говорится в статье.