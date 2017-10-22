Китайские астрономы определили новые границы Млечного пути

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китайские астрономы из Государственной обсерватории заявили, что границы Млечного пути, в которой находится Солнечная система, почти на 26% шире, чем было принято считать прежде. Об этом сообщает Китайская академия наук.
Однако ученые признали, что новые границы Млечного пути не стоит считать абсолютными.
"Астрономы так их (границы — Прим. ред.) окончательно и не зафиксировали из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения", — говорится в исследовании.
Определение новых границ Млечного пути, как отмечают автора исследования, может помочь в изучении процесса расширения вселенной, формирования галактик, а также появления новых звезд.