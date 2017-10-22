Китайские астрономы определили новые границы Млечного пути

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китайские астрономы из Государственной обсерватории заявили, что границы Млечного пути, в которой находится Солнечная система, почти на 26% шире, чем было принято считать прежде. Об этом сообщает Китайская академия наук.

Ученые проводили исследование про помощи спектроскопа LAMOST, который является крупнейшим на Земле. Астрономы установили, что обозримый в ночное время с нашей планеты галактический диск в радиусе составляет 19 килопарсеков. Таким образом, окружающая нас звездная система, исходя из результатов исследования, простирается почти на 38 килопарсеков (1,1-1,2 тыс. трлн км), а не на 30, как было принято считать прежде.

Однако ученые признали, что новые границы Млечного пути не стоит считать абсолютными.

"Астрономы так их (границы — Прим. ред.) окончательно и не зафиксировали из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения", — говорится в исследовании.

Определение новых границ Млечного пути, как отмечают автора исследования, может помочь в изучении процесса расширения вселенной, формирования галактик, а также появления новых звезд.