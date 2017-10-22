В США выяснили, кто оставил на орбите больше всего космического мусора

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты лидируют по количеству космического мусора, оставленного на околоземной орбите, пишет Buisness Insider.

В ближнем космосе летает более 14 тысяч фрагментов выведенных из строя спутников, космических станций и ракет. С каждым днем число обломков увеличивается. Виной тому деятельность трех крупнейших космических держав, говорится в статье.

Основываясь на открытых источниках, журналисты Buisness Insider подсчитали, сколько мусора оставили на орбите ведущие игроки. Выяснилось, что ответственность за большую часть "отходов" несут Соединенные Штаты — на их счету 3999 крупных обломков. Россия отстает от "главного грязнули" на 38 условных единиц космического мусора.

На третьем месте Китай, за которым числятся 3475 отработанных фрагментов. Авторы утверждают, что большая их часть образовалась в результате испытания противоспутникового оружия в 2007 году.

Эксперты предупреждают, что рост числа обломков может привести к "синдрому Кесслера" — так называют гипотетическую ситуацию, когда из-за засорения ближнего космоса станет невозможно использовать околоземную орбиту для размещения космических аппаратов.