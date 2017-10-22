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РИА Наука
РИА Наука

Кто как пьет, или Почему кошки аккуратные

08:0022.10.2017
(обновлено: 08:17 22.10.2017)
07041
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКошка пьетКошка пьет
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Пить воду — настолько привычный и естественный процесс, что мы даже не задумываемся над тем, как это делаем. А ведь в животном мире существует совсем разные механизмы принятия жидкости: некоторые из них удивляют своей отточенностью, а другие просто забавны.  

Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Завязали всем миром": как жители одного села совсем перестали пить

В основном животные или лакают, или засасывают в рот воду. Примером первого типа служат многие хищники. Они изгибают язык назад, слегка заворачивая вовнутрь его края, "подчерпывают" воду и направляют несколько размытый столб жидкости в ротовую полость. Так пьют животные, принадлежащие семейству волчьих. Удивительно, что дикие животные создают меньше брызг в процессе питья, чем собаки, любящие как следует пошлепать языком по воде. Владельцы нередко вынуждены вытирать лужи, которые образуются рядом с миской после того, как их крупный питомец попьет. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСобака пьет
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Собака пьет

У кошек механизм питья похож на описанный выше. Однако за счет некоторых физических особенностей они пьют аккуратнее большинства лакающих животных, и особенно это свойственно небольшим видам. Кошки касаются языком жидкости, лишь слегка загибая его назад, и создают столбик воды или молока между их поверхностью и языком. Наличие на последнем "шипов" и сравнительно небольшая длина языка помогают создать четко очерченный столбик жидкости. Он формируется в результате воздействия гравитации и инерции, которая возникает вследствие движения кошачьего языка. 

Кошка играет с водой
Кошка играет с водой
Кошке надо с точностью до доли секунды рассчитывать момент, когда надо закрыть рот, чтобы вода не "обрушилась" вниз. Никакой математикой животное не занимается, оно действует, повинуясь инстинктам. Котята учатся пить у мамы-кошки, и их первые попытки выглядят довольно неуклюже. В редких случаях слишком рано отнятые от матери котята просто не умеют пить, и владельцу приходится в буквальном смысле тыкать их мордочкой в миску, чтобы они начали осваивать эту сложную науку.

 

© REUTERS / Janine Costa Ягуар пьет воду в зоопарке в Лиме
© REUTERS / Janine Costa
Ягуар пьет воду в зоопарке в Лиме

Большинство копытных засасывают воду в рот, двигая дном ротовой полости и языком, а потом глотают ее. Зебры и бизоны способны набрать до полулитра воды за один подход! Такой метод обеспечивает быстрый прием большого количества воды за малое время, ведь водопой — место опасное, там могут подстерегать хищники. Особенно скорость важна для жирафов, которым из-за роста приходится широко расставлять ноги, чтобы дотянуться до воды. Конечно, в таком положении они не могут ни мгновенно убежать, ни дать полноценный отпор.

© AP Photo / Denis FarrellЖираф на водопое
© AP Photo / Denis Farrell
Жираф на водопое
Особый подход у слонов — они набирают воду в хобот, а затем переливают в рот. Хотя они способны пить сразу ртом — так и поступают еще не научившиеся обращаться с хоботом слонята.

© AFP 2017 / Prakash Singh Слон пьет воду в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели
© AFP 2017 / Prakash Singh
Слон пьет воду в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели

Почти все животные могут окунать лапы в воду, а потом их облизывать. Некоторые делают это в качестве альтернативного метода питья, некоторые — в качестве развлечения (например, домашние кошки), а кто-то пьет так постоянно (например, грызуны). Существуют обезьяны, которые утоляют жажду, используя собственный хвост. Они стараются намочить его в воде, а потом быстро высосать воду из шерсти. Возможно, такой метод обусловлен особенностями местности, когда дотянуться до поверхности воды хвостом проще, чем ртом или даже ладонью. 

© AP Photo / Rajesh Kumar SinghОбезьяна пьет воду в Индии
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Обезьяна пьет воду в Индии

Муравьеды — обладатели одного из самых длинных языков среди животных — могут позволить себе просто опускать его в воду, а затем возвращать в рот. За счет длины на языке накапливается достаточно воды.

Почти все птицы поглощают воду, набирая ее в клюв, а потом просто запрокидывая голову и глотая. 

"Амфибии (лягушки, жабы, тритоны) вовсе не могут пить ртом, если не считать поглощения корма, содержащего воду. Но поскольку они легко теряют влагу через кожу и мочу, восполнение жидкости в организме для этих животных — важная задача. Решают они ее просто: на брюшке и бедрах у них находится кожа, к которой подходят кровеносные капилляры и крупные лимфатические полости, с помощью которых впитанная вода поступает в организм. Поэтому жабы стараются посидеть то на влажной, то на сухой земле в зависимости от потребности организма на данный момент," — рассказывает Сергей Огурцов, доцент кафедры зоологии позвоночных МГУ имени М. В. Ломоносова.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЛягушка в пруду в Никитском ботаническом саду в поселке Никита неподалеку от города Ялты в Крыму
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Лягушка в пруду в Никитском ботаническом саду в поселке Никита неподалеку от города Ялты в Крыму

Летучие мыши большую часть суток проводят в висячем положении, так уж устроены их тела. Поэтому вечером и утром, вылетая на охоту и возвращаясь с нее, они пролетают над водоемом, зачерпывая нижней челюстью воду. 

Два больших бурых кожана охотятся на насекомое. Фотография авторов статьи
© Фото : Genevieve Spanjer Wright
Ученые выяснили, почему летучие мыши не сталкиваются во время охоты

А что делают животные, которые всю жизнь проводят в воде? Механизмы получения воды у пресноводных рыб и морских кардинально отличаются. Первые могут позволить себе просто впитывать воду кожей, а соль получают с пищей или через жабры. Излишки воды выводятся из их организма с мочой. Вторые поглощают воду, раздвигая стенки ротовой полости. Если поместить пресноводную рыбу в "соленую" среду, она погибнет, и наоборот. Пресноводная рыба умирает от излишка соли в организме, а морская — от излишка воды, который просто не умеет выводить. Существует не так много видов рыб, которые могут адаптировать механизм питья к среде обитания, в их числе лосось, осетр и угри. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОбитатели крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обитатели крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ

Можно сказать, что человеку, в общем-то, повезло с механизмом питья! Нам достаточно приблизить губы к поверхности воды и довольно быстро выпить столько, сколько мы захотим на данный момент. 

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