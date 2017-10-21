Выстраданный перфторан: детективная история создания "голубой крови"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Трагическая история "голубой крови", или перфторана, является одной из самых символичных в советской науке. Великие ученые, их гениальные идеи, недостаток оборудования, первооткрывательская гонка и далее — зависть, травля, уголовное дело и смерть. Идея производства перфторана рассыпалась вместе с Советским Союзом, и только сейчас этот препарат наконец начинают полноценно использовать в клинической практике. Одно перечисление научных конференций, где медики рассказывают о снижении на фоне применения перфторана показателей летальности при многочисленных травмах, сильных отравлениях, инфаркте миокарда, заболеваниях печени, суставов и других, заняло бы много страниц.
В отечественных институтах пытались повторить эти опыты. По словам биофизика, члена-корреспондента РАН Генриха Иваницкого, в Институте биофизики АН СССР проводили подобные эксперименты на мышах, но те не выдерживали длительного пребывания под слоем жидкости. Дело в том, что перфторуглероды тяжелее не только воздуха, но и воды, поэтому легким очень сложно "проворачивать" такую массу. Для того чтобы мыши хоть как-то дышали, работу легких приходилось "запускать" принудительно. И вот тогда стало понятно, что газотранспортные свойства перфторуглеродов вполне можно использовать для создания кровезаменителя. Как сообщали спецслужбы, разработка таких эмульсий активно велась в Америке и Японии. Институт биофизики получил задание включиться в гонку по созданию искусственной крови.
До сих пор в институте вспоминают молодого, талантливого, страстного до своего дела профессора Феликса Белоярцева. Он стал доктором наук в 34 года. Под него быстро была создана лаборатория медицинской биофизики. Система заказов реактивов и приборов для научных исследований работала очень медленно, поэтому ученые делали такие заказы за целый год. Для порученной спешной работы такой темп был просто невыносим.
Радостные новости доносились от спецслужб: американские и японские эмульсии приводят к закупорке сосудов. Все дело было в частицах! Советская эмульсия содержала частички размером в 0,1 микрона при размерах эритроцита в 7 микрон. Иностранные заменители состояли из крупных капель, и поэтому слипались, образуя сгустки.
А в советском Институте биофизики по двору уже гуляла собака, 70% крови которой было заменено на перфторан.
И тут произошла одна из подтверждающих успех историй. Белоярцеву срочно позвонили из Москвы: шестилетнюю девочку с многочисленными травмами после наезда троллейбуса доставили в больницу. Там по ошибке ей влили кровь не той группы. Врачи понимали, что девочка умрет, собрали консилиум. Среди медиков был человек, знающий Феликса Белоярцева и предмет его исследований. Было принято решение срочно звонить Белоярцеву и просить его привезти перфторан, пока еще не испытанный на людях. В результате в течение двух часов в больницу были привезены две ампулы эмульсии. После введения первой казалось, что стало лучше, но появилась странная дрожь конечностей. А после введения второй девочка была спасена.
Весной 1985 года работы по производству и испытаниям перфторана были выдвинуты на соискание Государственной премии СССР. И тут началась совсем другая история. На профессора Белоярцева было заведено уголовное дело. Проверяли факты оплаты оборудования наличными деньгами, допрашивали сотрудников, профессора обвиняли в нелегальной торговле спиртом, опытах на детях, травля шла во всех возможных инстанциях, а 17 декабря 1985 года следователи Серпуховской прокуратуры, проведя уже четыре обыска в Институте биофизики, приехали к Белоярцеву на дачу. После обыска Белоярцев попросил разрешения остаться на даче. А утром его уже нашли мертвым. Самоубийство.
Эта трагическая история надолго остановила клинические испытания препарата и внедрение его в производство. Хотя уже тогда точечно спасали людей и понимали, что перфторан может совершить революцию в некоторых направлениях медицины.
Например, при отравлениях разница в показателях летальности в различных группах пациентов была кардинальна: 4,34% — в группе с применением перфторана и 100% — без его применения.
Что же сейчас с "голубой кровью"? Ее производят в России? Все патенты на изготовление выкуплены Олегом Жеребцовым — основателем фармацевтической компании Solopharm. Выпуск кровезаменителя начнется только в 2018 году.