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РИА Наука
РИА Наука

Выстраданный перфторан: детективная история создания "голубой крови"

08:0021.10.2017
(обновлено: 08:05 21.10.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе процесс переливания голубой кровиТак художник представляет себе процесс переливания голубой крови
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Трагическая история "голубой крови", или перфторана, является одной из самых символичных в советской науке. Великие ученые, их гениальные идеи, недостаток оборудования, первооткрывательская гонка и далее — зависть, травля, уголовное дело и смерть. Идея производства перфторана рассыпалась вместе с Советским Союзом, и только сейчас этот препарат наконец начинают полноценно использовать в клинической практике. Одно перечисление научных конференций, где медики рассказывают о снижении на фоне применения перфторана показателей летальности при многочисленных травмах, сильных отравлениях, инфаркте миокарда, заболеваниях печени, суставов и других, заняло бы много страниц.

Биообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida
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А началось все с того, что в самом начале шестидесятых годов с Запада потянулись слухи про работу над созданием насыщенных воздухом эмульсий. В этом направлении работал американец Г. Словитер, а в 1962 году англичанин И. Килстра опубликовал в журнале "Nature" статью под сенсационным названием "Мышь как рыба", поместив фотографию мыши, находящейся в сосуде с перфторэмульсией.

© РИА Новости / Михаил КухтаревПерейти в фотобанкГенрих Романович Иваницкий
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Генрих Романович Иваницкий

В отечественных институтах пытались повторить эти опыты. По словам биофизика, члена-корреспондента РАН Генриха Иваницкого, в Институте биофизики АН СССР проводили подобные эксперименты на мышах, но те не выдерживали длительного пребывания под слоем жидкости. Дело в том, что перфторуглероды тяжелее не только воздуха, но и воды, поэтому легким очень сложно "проворачивать" такую массу. Для того чтобы мыши хоть как-то дышали, работу легких приходилось "запускать" принудительно. И вот тогда стало понятно, что газотранспортные свойства перфторуглеродов вполне можно использовать для создания кровезаменителя. Как сообщали спецслужбы, разработка таких эмульсий активно велась в Америке и Японии. Институт биофизики получил задание включиться в гонку по созданию искусственной крови.

© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкДоктор медицинских наук, один из создателей голубой синтетической крови, профессор Феликс Белоярцев
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Доктор медицинских наук, один из создателей голубой синтетической крови, профессор Феликс Белоярцев

 

До сих пор в институте вспоминают молодого, талантливого, страстного до своего дела профессора Феликса Белоярцева. Он стал доктором наук в 34 года. Под него быстро была создана лаборатория медицинской биофизики. Система заказов реактивов и приборов для научных исследований работала очень медленно, поэтому ученые делали такие заказы за целый год. Для порученной спешной работы такой темп был просто невыносим.

Переливание крови. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Поэтому профессор Белоярцев пытался составить нужные реагенты из исходных компонентов, а также добыть наличных денег для того, чтобы оплатить нужные приборы. Для этого сотрудникам выписывали денежные премии, большая часть из которых шла на оплату инструментария. Работа шла успешно и быстро. Ученые двигались вперед, у них получалось!

Радостные новости доносились от спецслужб: американские и японские эмульсии приводят к закупорке сосудов. Все дело было в частицах! Советская эмульсия содержала частички размером в 0,1 микрона при размерах эритроцита в 7 микрон. Иностранные заменители состояли из крупных капель, и поэтому слипались, образуя сгустки.
А в советском Институте биофизики по двору уже гуляла собака, 70% крови которой было заменено на перфторан.

© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПерейти в фотобанкЛаборатория по отрабатыванию новой технологии изготовления перфторуглеродных эмульсий второго поколения. Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Научный центр биологических исследований
© РИА Новости / Юрий Заритовский
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Лаборатория по отрабатыванию новой технологии изготовления перфторуглеродных эмульсий второго поколения. Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Научный центр биологических исследований

И тут произошла одна из подтверждающих успех историй. Белоярцеву срочно позвонили из Москвы: шестилетнюю девочку с многочисленными травмами после наезда троллейбуса доставили в больницу. Там по ошибке ей влили кровь не той группы. Врачи понимали, что девочка умрет, собрали консилиум. Среди медиков был человек, знающий Феликса Белоярцева и предмет его исследований. Было принято решение срочно звонить Белоярцеву и просить его привезти перфторан, пока еще не испытанный на людях. В результате в течение двух часов в больницу были привезены две ампулы эмульсии. После введения первой казалось, что стало лучше, но появилась странная дрожь конечностей. А после введения второй девочка была спасена.

© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПерейти в фотобанкСтерильный блок для приготовления перфторуглеродной эмульсии. Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Научный центр биологических исследований
© РИА Новости / Юрий Заритовский
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Стерильный блок для приготовления перфторуглеродной эмульсии. Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Научный центр биологических исследований

 

Весной 1985 года работы по производству и испытаниям перфторана были выдвинуты на соискание Государственной премии СССР. И тут началась совсем другая история. На профессора Белоярцева было заведено уголовное дело. Проверяли факты оплаты оборудования наличными деньгами, допрашивали сотрудников, профессора обвиняли в нелегальной торговле спиртом, опытах на детях, травля шла во всех возможных инстанциях, а 17 декабря 1985 года следователи Серпуховской прокуратуры, проведя уже четыре обыска в Институте биофизики, приехали к Белоярцеву на дачу. После обыска Белоярцев попросил разрешения остаться на даче. А утром его уже нашли мертвым. Самоубийство.

Эта трагическая история надолго остановила клинические испытания препарата и внедрение его в производство. Хотя уже тогда точечно спасали людей и понимали, что перфторан может совершить революцию в некоторых направлениях медицины.

© НИИ СП им. И. И. ДжанелидзеВ таблице приведены показатели летальности и частоты послеоперационных осложнений в двух группах: контрольной и экспериментальной - с применением перфторана
© НИИ СП им. И. И. Джанелидзе
В таблице приведены показатели летальности и частоты послеоперационных осложнений в двух группах: контрольной и экспериментальной - с применением перфторана

Например, при отравлениях разница в показателях летальности в различных группах пациентов была кардинальна:  4,34% — в группе с применением перфторана и 100% — без его применения.
Что же сейчас с "голубой кровью"? Ее производят в России? Все патенты на изготовление выкуплены Олегом Жеребцовым — основателем фармацевтической компании  Solopharm. Выпуск кровезаменителя начнется только в 2018 году.

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