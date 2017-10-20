Ученые нашли способ победить рак с помощью "молекул-убийц"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ученые Северо-Западного университета США обнаружили естественный механизм, с помощью которого организм человека может победить рак, сообщает издание EurekAlert.

Исследователи выяснили, что первые многоклеточные обладали эффективной системой борьбы со злокачественными опухолями. Ее основным элементом были малые интерферирующие РНК, "выключающие" любой целевой ген. В процессе эволюции иммунная система млекопитающих утратила подобную функцию, однако ученым удалось ее "принудительно" активировать.

Лабораторные опыты на мышах показали, что распространение большого количества интерферирующих "молекул-убийц" с помощью наночастиц блокирует развитие дефектных клеток, лишает их питания и приводит к деградации опухолевой ткани. При этом малые РНК не причиняют серьезного вреда здоровым клеткам. Ученые особо подчеркивают, что рак продемонстрировал нулевую резистентность к подобному виду терапии.

"Наши изыскания связаны с природным механизмом "выключения" клеток. Мы надеемся, что его воздействию подвержены многие разновидности рака", — рассказал журналистам один из авторов исследования Маркус Петер. Ученый, однако, отметил, что изучение интерферирующих РНК еще не закончено.