Астронавты НАСА завершили работы в открытом космосе

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Астронавты НАСА Ренди Брезник и Джозеф Акаба завершили работы в открытом космосе, в частности, по установке новой камеры и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Выход в открытый космос транслировался на сайте НАСА.
В ходе плановых работ астронавты установили на внешней поверхности МКС новую камеру, установили лампочки на захвате механического манипулятора и расчехлили запасные детали станции, чтобы они были доступны для автоматизированной замены в случае неисправности на МКС.