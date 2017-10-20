МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. НПО "Энергомаш" с большим уважением относится к разработкам американских коллег из компании Blue Origin, так как это стимулирует к совершенствованию собственной продукции, при этом американская замена российских РД-180 должна наработать многолетнюю положительную летную статистику в составе ракеты, чтобы подтвердить параметры для заказчиков, заявил РИА Новости генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов.

Ранее сообщалось, что основатель частной космической компании Blue Origin Джефф Безос, создатель американского ракетного двигателя-конкурента российского РД-180, заявил об успехе первых огневых испытаний своей модели BE-4 на наземном стенде.

"Любой рынок должен быть конкурентным, и мы с большим уважением относимся к тому, что делает компания Blue Origin. Это подстегивает нас развиваться и совершенствовать свою продукцию. Вместе с тем надо понимать, что двигатель BE-4 должен еще пройти летные испытания в составе ракеты, чтобы подтвердить свои параметры. Поэтому впереди у наших коллег ещё много работы до того момента, как двигатель можно будет эксплуатировать", — сказал в этой связи глава "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов.

По его словам, российское предприятие уже много лет успешно ведет работы по собственному двигателю, работающему на топливной смеси кислород-метан.

"Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), входящее в интегрированную структуру "НПО Энергомаш", начало эту работу ещё в 1997 году. Сегодня она продолжается уже в рамках Федеральной космической программы (ФКП). На базе КБХА состоялась серия огневых испытаний кислородно-метанового двигателя РД-0162Д2А тягой 40 тонн. Уже разработан эскизный проект на кислородно-метановый двигатель тягой 85 тонн. Мы видим большие перспективы в применении метановых ракетных двигателей", — заключил Арбузов.