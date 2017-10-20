МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. НПО "Энергомаш" с большим уважением относится к разработкам американских коллег из компании Blue Origin, так как это стимулирует к совершенствованию собственной продукции, при этом американская замена российских РД-180 должна наработать многолетнюю положительную летную статистику в составе ракеты, чтобы подтвердить параметры для заказчиков, заявил РИА Новости генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов.
"Любой рынок должен быть конкурентным, и мы с большим уважением относимся к тому, что делает компания Blue Origin. Это подстегивает нас развиваться и совершенствовать свою продукцию. Вместе с тем надо понимать, что двигатель BE-4 должен еще пройти летные испытания в составе ракеты, чтобы подтвердить свои параметры. Поэтому впереди у наших коллег ещё много работы до того момента, как двигатель можно будет эксплуатировать", — сказал в этой связи глава "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов.
По его словам, российское предприятие уже много лет успешно ведет работы по собственному двигателю, работающему на топливной смеси кислород-метан.
"Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), входящее в интегрированную структуру "НПО Энергомаш", начало эту работу ещё в 1997 году. Сегодня она продолжается уже в рамках Федеральной космической программы (ФКП). На базе КБХА состоялась серия огневых испытаний кислородно-метанового двигателя РД-0162Д2А тягой 40 тонн. Уже разработан эскизный проект на кислородно-метановый двигатель тягой 85 тонн. Мы видим большие перспективы в применении метановых ракетных двигателей", — заключил Арбузов.