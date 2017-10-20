Кабмин выделит 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда 330 миллионов рублей на модернизацию детекторов самой крупной в мире экспериментальной научной установки — Большого адронного коллайдера (БАК), сообщается на сайте кабмина.

"Проектом отдельного распоряжения предусматривается также выделить средства в размере 330 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований", — говорится в сообщении.

Как сообщается, РФ часть своего вклада в соответствии с условиями проведения работ по модернизации коллайдера осуществляет в виде денежного взноса, а часть – в материальном виде, поставляемом российскими организациями. Решение о проведении модернизации в 2013-2022 годах четырёх детекторов коллайдера было принято высшим управляющим органом экспериментов на коллайдере – Наблюдательным советом по ресурсам.

Отмечается, что детекторы необходимы для изучения процессов столкновения частиц, разгоняемых в ускорителе до скорости, близкой к скорости света. Усовершенствование детекторов БАК предусмотрено протоколом об участии в реализации программы экспериментов на коллайдере к соглашению между правительством России и ЦЕРН о развитии научно-технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 19 декабря 2003 года.

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. Коллайдер построен в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике: было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.