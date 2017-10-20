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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, как звезды становятся властелинами "кометных колец"

16:2720.10.2017
01470
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / NASA/ESA Hubble Space TelescopeКомбинированное изображение пылевого кольца вокруг звезды Фомальгаут, составленное из фотографий Хаббла и обсерватории ALMAКомбинированное изображение пылевого кольца вокруг звезды Фомальгаут, составленное из фотографий Хаббла и обсерватории ALMA
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / NASA/ESA Hubble Space Telescope

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Необычные тонкие кольца из комет и пыли, окружающие Фомальгаут и еще несколько других молодых звезд, сохраняют стабильность благодаря тому, что внутри них постоянно формируются небольшие планеты, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"Узкие границы этих колец всегда были загадкой для нас – как правило, новорожденные звездные системы не бывают столь упорядоченными. Обычно материя в них движется хаотическим образом до тех пор, пока весь "мусор" не будет выметен и планеты не обоснуются на своих постоянных орбитах, подобно Земле и другим небесным телам Солнечной системы", — рассказывает Кэри Лиссе (Carey Lisse) из университета Джона Гопкинса (США).

Так художник представил себе молекулы метил-изоцианата в протопланетном диске еще не родившейся звезды
© ESO/Digitized Sky Survey 2/L. Calçada
Астрономы впервые нашли сложную органику в "зародыше" звезды

За последние десять лет астрономы открыли несколько крайне необычных структур у целого ряда новорожденных и молодых звезд, которые можно условно назвать космическими аналогами "глаза Саурона" из книг Толкина. Они представляют собой очень узкие и плотные кольца из газа, пыли и комет, которые вращаются вокруг звезд на очень большом расстоянии.

Многие из подобных колец, как недавно обнаружили астрономы, часто бывают расположены на очень близком расстоянии друг к другу. При этом они остаются стабильными и не распадаются, что говорит о том, что их не могли породить крупные планеты, обитающие в промежутках между кольцами, и что какие-то другие небесные тела удерживают их от "расползания".

Лиссе и его коллеги раскрыли секрет формирования подобных космических "кометных колец", изучая снимки, полученные телескопами IRTF и "Джимини", а также инфракрасными обсерваториями НАСА, при наблюдениях за тремя новорожденными звездными системами – Фомальгаутом, HD 32297 в созвездии Ориона и HR 4796A в созвездии Центавра.

Как рассказывает Лиссе, изначально планетологи считали, что реальным "властелином" и создателем этих колец могли быть особо крупные экзопланеты, сформировавшиеся  в промежутках между роями комет и незаметно для нас "дирижирующие" их движением.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе то, как планеты могут формироваться в "роях" комет
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представил себе то, как планеты могут формироваться в "роях" комет

Новые фотографии этих колец у трех звезд, по его словам, ставят под сомнение эту идею – в таком случае часть комет должна была неизбежно упасть на поверхность этих "суперземель" и разбиться, породив огромные облака пыли и газа, которые должны были быть видны на инфракрасных и оптических фотографиях этих колец. Ничего подобного ученые не нашли, что заставило их отбросить эту гипотезу.

Что тогда могло породить эти кольца? Ответ на этот вопрос планетологи нашли, анализируя химический состав и температуру колец, вращающихся вокруг звезды HR 4796A. Внутри него они нашли десятки комет, а также несколько областей, разогретых до примерно тысячи градусов Кельвина и содержавших в себе "чистые" атомы некоторых химических элементов, что является крайне необычной вещью для кометных колец.

С другой стороны, относительно высокие температуры и подобный химический состав, по словам исследователей, характерен для другого класса объектов – небольших протопланет, сформировавшихся в результате столкновения крупных астероидов или нескольких комет.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA / JPL-Caltech
Ученые: звезда KIC 8462852 "мигает" из-за комет, а не пришельцев

Соответственно, если в данном кольце присутствует несколько десятков подобных "зародышей", то они, как показывают расчеты ученых, должны захватывать всю материю, выбрасываемую в ходе столкновений комет, и удерживать кольца от распада.

В конечном итоге, эти "зародыши" объединятся в мини-планеты, чьей массы хватит для формирования полноценного аналога Земли или даже более крупных планет. Как полагают ученые, подобные процессы могли происходить и в ранней Солнечной системе, и они хорошо бы объясняли некоторые странности в поведении и химическом составе Урана и Нептуна, а также то, как возникают "суперземли" в относительно немолодых экзопланетных системах.

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