В WWF рассказали, к чему приведет вымирание насекомых в Германии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вымирание крылатых насекомых, зафиксированное в Германии, может привести к снижению урожаев сельскохозяйственных культур, заявил РИА Новости руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Как сообщалось ранее, группа исследователей из ФРГ, Нидерландов и Великобритании обнаружила, что в Германии количество крылатых насекомых сократилось на три четверти. Это представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, учитывая важную роль, которую эти существа играют в пищевой цепи и опылении растений, говорится в статье, опубликованной в Plos One

"Низкая биомасса насекомых является универсальным и очень тревожным показателем того, что происходит что-то нехорошее. Если в экологической пирамиде начинает выпадать одно из низовых звеньев, то начнёт сыпаться всё, что находится выше. Начнется разбалансировка природных экосистем и последствия могут быть очень разные – например, снижение урожайности растений, которые требуют опыления насекомыми", — сказал Кревер.

По его словам, по России такой цифры в отношении беспозвоночных нет. В этой связи необходимы дальнейшие и более глубокие исследования: все ли виды исчезли равномерны или какая-то группа, а также разбираться в причинах вымирания.

"Этим исследованиями можно доверять. Я вполне допускаю, что такое происходит в Германии. При этом речь не идёт о снижении количества видов, тут много чего может быть от лукавого, а о снижении биомассы – это реальный и тревожный показатель. Однако слово "армагеддон" лучше вынести за скобки — это излишний алармизм", — заключил эксперт.