В WWF рассказали, к чему приведет вымирание насекомых в Германии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вымирание крылатых насекомых, зафиксированное в Германии, может привести к снижению урожаев сельскохозяйственных культур, заявил РИА Новости руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.Plos One.
"Низкая биомасса насекомых является универсальным и очень тревожным показателем того, что происходит что-то нехорошее. Если в экологической пирамиде начинает выпадать одно из низовых звеньев, то начнёт сыпаться всё, что находится выше. Начнется разбалансировка природных экосистем и последствия могут быть очень разные – например, снижение урожайности растений, которые требуют опыления насекомыми", — сказал Кревер.
"Этим исследованиями можно доверять. Я вполне допускаю, что такое происходит в Германии. При этом речь не идёт о снижении количества видов, тут много чего может быть от лукавого, а о снижении биомассы – это реальный и тревожный показатель. Однако слово "армагеддон" лучше вынести за скобки — это излишний алармизм", — заключил эксперт.