Астроном НАСА рассказал, почему ученые до сих пор не нашли пришельцев

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Человечество до сих пор не установило контакт с внеземными цивилизациями или не обнаружило следов внеземной жизни по той причине, что большую часть потенциально обитаемых планет, скорее всего, составляют водные миры, покрытые льдом, заявил Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons, на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

"Миры-океаны являются одной из самых идеальных сред для зарождения жизни. Условия в водах таких планет почти не зависят от того, вокруг каких звезд они вращаются, как далеко они находятся от них и как долго осталось жить такой звезде. Им не угрожают вспышки сверхновых, удары метеоритов, резкие изменения климата и прочие события, способные уничтожить жизнь на Земле", — объясняет Стерн.

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты. Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Стерн предложил свое собственное объяснение этого феномена, которое не требует существования галактических "камарилий" разумных рас, или обоснований уникальности Земли.

Изучая списки недавно открытых экзопланет, находящихся внутри "зоны жизни", особой области орбиты, где вода может существовать в жидком виде, планетолог из НАСА обратил внимание на то, что многие планеты, похожие по размерам на Землю, являются не каменистыми небесными телами, а океаническими мирами. Они могут быть как полностью покрыты жидкой водой, так и коркой льда, под которой скрывается подледный океан, подобно тем, которые есть на спутниках Сатурна и Юпитера.

Это наблюдение заставило его задуматься о том, как часто жизнь может возникать на таких планетах, что будет влиять на вероятность ее зарождения и как подобные водные формы жизни могут наладить контакт с человечеством.

Как показали его расчеты, подобные планеты-океаны, покрытые толстой коркой льда, должны быть гораздо более дружелюбными для зарождения и развития жизни, чем "открытые" планеты, похожие на Землю. Как полагает Стерн, если внеземная жизнь и существует, то она, скорее всего, обитает в глубинах подобных водных миров.

"Обитатели подобных миров не будут даже подозревать, что во Вселенной существуют звезды, космос и другие планеты. Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому, ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга", — заключает ученый.