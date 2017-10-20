Зонд Dawn попытается раскрыть тайну происхождения воды на Церере

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Руководство НАСА заявило об очередном продлении миссии Dawn, в рамках которого зонд в последний раз поменяет свою орбиту и сблизится с поверхностью карликовой планеты на расстояние в 200 километров, что позволит ему изучить запасы воды в ее недрах, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Научная команда Dawn сейчас изучает возможности по переведению зонда на новую эллиптическую орбиту, на которой он будет пролетать всего в 200 километрах от поверхности Цереры. Раньше это расстояние составляло 385 километров", — заявили представители НАСА.

Американский зонд Dawn, недавно отпраздновавший десятилетие, стал первым космическим аппаратом, который, изучив одно небесное тело — Весту, один из крупнейших астероидов, сошел с ее орбиты спустя год и направился к другому — Церере, самой близкой к Земле карликовой планете.

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

Эти открытия побудили руководство НАСА и научную команду Dawn использовать остатки топлива в баках зонда для того, чтобы поменять его орбиту таким образом, чтобы "охотник за астероидами" мог сближаться с поверхностью Цереры на примерно в два раза меньшее расстояние, чем сегодня.

Подобные сближения, как объясняют планетологи, необходимы для того, чтобы нейтронные детекторы и гамма-спектрометры зонда могли проанализировать структуру недр карликовой планеты и понять, как много воды в ней скрывается, и где она залегает.

Кроме того, весной 2018 года на Церере наступит "лето" и она будет находиться на минимальном расстоянии от Солнца. В это время, как ожидают ученые, частицы солнечного ветра и лучи света могут растопить часть этих запасов льда и породить своеобразную временную атмосферу, следы которой Dawn и ряд наземных телескопов фиксировал в прошлом. Изучение ее состава поможет планетологам раскрыть тайны недр Цереры и понять, как она могла сформироваться.

По текущим планам НАСА, Dawn сможет проработать на новой орбите как минимум до конца 2018 года. В принципе, дальнейшей жизни зонда ничто не угрожает – Dawn и сейчас, и после этого маневра будет находиться на стабильной орбите.