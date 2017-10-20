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РИА Наука
РИА Наука

Эволюция в действии: кормушки заставили синиц поменять форму клюва

11:1520.10.2017
(обновлено: 11:39 20.10.2017)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoКормушка для птиц в парке в центре МинскаКормушка для птиц в парке в центре Минска
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Кормушки для птиц, которые люди мастерят и развешивают в лесах и городах уже несколько десятилетий, повлияли на эволюцию обычных синиц, заставив их поменять форму клюва. Это очередной раз подтверждает теорию Дарвина, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

"Кормление птиц является своеобразным национальным хобби для британцев – мы тратим на корм и кормушки примерно в два раза больше, чем жители стран континентальной Европы. Нельзя точно сказать, что длина клювов синиц увеличилась только по этой причине, но наши данные говорят о том, что это произошло именно из-за появления кормушек", — заявил Льюис Спарджин (Lewis Spurgin) из Оксфордского университета (Великобритания).

Цихлида из озера Виктория, ставшая жертвой своей собственной эволюции
© Фото : Kevin Bauman
Ученые: эволюция не всегда порождает полезные приспособления

Один из самых ярких примеров эволюции в трудах Дарвина — это история галапагосских вьюрков, небольших птиц семейства воробьиных, весьма различавшихся по питанию и среде обитания.

Эти птицы, как случайно обнаружил великий британский биолог, произошли от одного предка, но впоследствии их облик и в особенности устройство и размеры клюва заметно поменялись при приспособлении к новым экологическим нишам. К примеру, вьюрки, которые начали питаться кровью животных, приобрели острый и тонкий клюв, а их кузены, поедающие семена растений и мякоть кактусов, — очень толстый и прочный.

Спарджин и его коллеги нашли более современный и наглядный пример подобного приспособления к новым условиям обитания и естественного отбора, изучая, как менялись облик обычных городских синиц (Parus major) в Великобритании и Нидерландах и структура их ДНК.

Хенрик Йенсен выпускает воробьев из клетки
© Фото : Thomas Kvalnes, NTNU
Ученые выяснили, почему воробьи не вырастают до размеров гусей

В этом ученым помогло то, что британские и нидерландские экологи уже давно наблюдали за жизнью этих птиц, которые являются своеобразным индикатором экологической обстановки в городах, и собирали пробы их крови и тканей тела на протяжении почти 50 лет.

Анализ раскрыл необычную тенденцию – средняя длина клюва синиц заметно выросла за последние полвека. Это было связано с распространением новых вариаций генов, управляющих его длиной, – естественный отбор почему-то заставлял синиц отращивать клюв. Причины этого ученые попытались раскрыть, наблюдая за поведением носителей разных версий этих участков ДНК.

Как оказалось, двигателем эволюции синиц были кормушки, которые жители Британии развешивают в лесах и рядом со своими домами. Как обнаружили британские экологи, синицы с более длинными клювами и связанными с ними генами проводили больше времени рядом с кормушками и извлекали из них больше пищи, чем другие птицы.

Английский учёный-естествоиспытатель Чарльз Дарвин
© РИА Новости / РИА Новости
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Биография Чарльза Дарвина

Что интересно, синицы в Нидерландах и птицы из других стран, которых впоследствии изучили Спарджин и его коллеги, подобной особенность не отличались. Как считают ученые, это связано с тем, что жители Европы не так часто кормят птиц, как британцы, и доступ к бесплатному корму не становится для них определяющим фактором в выживании, как для британских синиц.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mr.1965
Скажу вам больше.....даже у людей, присосавшихся к кормушке, меняется форма клюва.
11:35
20.10.2017
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gaze
Эх, ну когда уже в заголовке начнут сразу писать, что это британские ученые.
11:34
20.10.2017
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