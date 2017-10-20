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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли тайну загадочных вспышек на Луне

10:2920.10.2017
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© NELIOTA ProjectСледы падения астероидов на Луну на снимках, полученных телескопом ЕКА в ГрецииСледы падения астероидов на Луну на снимках, полученных телескопом ЕКА в Греции
© NELIOTA Project

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Загадочные вспышки, периодически возникающие на Луне, действительно возникают после столкновений микрометеоритов с поверхностью спутницы Земли, заявили ученые, выступавшие на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

"У нашего телескопа есть два "глаза" – один смотрит на Луну в видимом свете, а другой – наблюдает за ней в инфракрасном диапазоне. Объединив их снимки, нам впервые удалось измерить температуру поверхности Луны в тех точках, где возникают эти вспышки. Эти данные помогут нам измерить плотность тех небесных тел, которые порождают эти вспышки, и понять, как они возникли. Были ли они астероидами или кометами? Сейчас мы пытаемся найти ответ на этот вопрос", — заявила Хриза Авделлиду (Chrysa Avdellidou), планетолог из Европейского космического агентства.

Экзопланета Кеплер-186F
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
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В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года.

Для решения этой задачи ЕКА создало проект NELIOTA, в рамках которого 1,2 метровый телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции, был модернизирован специально для наблюдений за астероидами в околоземном пространстве. Для этого инженеры и астрономы ЕКА установили на него несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны.

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© Laetitia Lalila
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Эти наблюдения, как рассказала Авделлиду, помогли астрономам раскрыть тайну загадочных микровспышек, периодически возникающих на Луне и заметных зондам на орбите и мощным телескопам на поверхности Земли.

Как показали замеры при помощи инфракрасной части NELIOTA, во время возникновения вспышки поверхность Луны разогревается до температуры в 1500-3000 градусов Кельвина, что указывает на единственный возможный сценарий их рождения – столкновения микрометеоритов и астероидов с поверхностью спутницы Земли.

По оценкам ученых, масса этих небесных тел является действительно небольшой – она составляет всего лишь несколько сотен грамм или пару килограмм. Типичные размеры этих "небесных камней", как отмечают астрономы, пока невозможно измерить – за два года работы телескопы NELIOTA зафиксировали лишь две дюжины подобных вспышек, чего пока не хватает для измерения их плотности и вычисления точных размеров.

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© Milliken lab / Brown University
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Как считают астрономы, эти прародители вспышек могут быть как не больше типичного булыжника на Земле, если их плотность достаточно высокая, или же напоминать по размерам Челябинский метеорит, если они похожи по составу на кометы, состоящие почти полностью из льда.

Новая порция данных, собранная NELIOTA в этом году, как надеются Авделлиду и ее коллеги, поможет найти ответ на этот вопрос  и понять с физической точки зрения, как именно столкновения астероидов с Луной порождают те мощные вспышки, которые астрономы фиксируют на ее поверхности уже несколько сотен лет.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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piligrimwl
"Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули. "
10:36
20.10.2017
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