Изобретен эффективный способ борьбы с ожирением

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американские исследователи представили препарат, снижающий аппетит и нормализующий обмен веществ, сообщает журнал New Scientist.

Основным компонентом стал белок GDF15, регулирующий массу тела у млекопитающих. Об этом эффекте известно уже несколько лет, однако только сейчас ученым удалось создать медикаментозное средство, в котором протеин не теряет эффективности при попадании в кровь. Устойчивость соединений связана с наличием в составе препарата специфических антител, блокирующих процесс распада GDF15.

Эксперименты на обезьянах, страдающих ожирением, показали, что белковая вакцина значительно снижает аппетит, препятствует отложению жира и ускоряет процесс его сжигания. Подопытные стали есть на 40% меньше, а масса тела уменьшилась на 10%. Также утверждается, что периодические инъекции GDF15 снижают риск развития диабета.

В ближайшее время начнутся клинические испытания препарата. Ученые планируют выяснить, имеет ли GDF15 побочные эффекты. По словам руководителя команды исследователей Мирей Веньян, значительных отклонений в самочувствии подопытных животных не наблюдалось, однако тесты на людях могут продемонстрировать иной результат.