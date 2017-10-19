Ученые раскрыли родословную знаменитых саблезубых "тигров"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Палеогенетики впервые извлекли обрывки ДНК из костей двух видов саблезубых кошек и выяснили, что их общий предок с домашними "мурками" жил примерно 20 миллионов лет назад, и что они вымерли совсем недавно, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Наши коллеги недавно нашли на дне Северного уникальную окаменелость – останки саблезубого "тигра"-гомотерия, которые, как мы раньше считали, вымерли примерно 300 тысяч лет назад. Эта находка отодвинула время их вымирания как минимум на 100 тысяч лет. Вполне возможно, что им удалось "встретить" первых людей, мигрировавших в Европу как раз в то время", — рассказывает Йоханна Пайманс (Johanna Paijmans) из университета Потсдама (Германия).

Два вида саблезубых кошек, американские саблезубые "тигры"-смилодоны (Smilodon fatalis) и их евроазиатские "кузены" гомотерии (Homotherium serum), являются одними из главных "визитных карточек" ледникового периода и символами мегафауны, исчезнувшей в недавнем прошлом. И та, и другая кошка, как сегодня считают ученые, вымерли вместе с другими крупными животными той эпохи, чьим мясом они питались.

Несмотря на схожий внешний вид, большинство палеонтологов считает, что они были лишь очень далекими родственниками, чьи предки разделились еще до начала четвертичной эпохи. Точные оценки подобного рода, в силу отсутствия ДНК этих саблезубых кошек, были невозможны, что порождало ожесточенные споры среди ученых.

Пайманс и ее коллеги, в том числе российский биолог Геннадий Барышников из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, приблизились к ответу на этот вопрос, успешно восстановив часть ДНК, сохранившейся в останках гомотерия, найденных на дне Северного моря у берегов Нидерландов в 2008 году.

© Фото : Natural History Museum Rotterdam Челюсть гомотерия, найденная на дне Северного моря © Фото : Natural History Museum Rotterdam Челюсть гомотерия, найденная на дне Северного моря

Ученым удалось восстановить так называемую митохондриальную ДНК – небольшую часть генома, которая содержится внутри митохондрий, своеобразных "энергостанций" клетки. Митохондрии передаются от матери к ее детям. Структура генов, управляющих их работой, меняется очень медленно, что позволяет прослеживать родственные связи даже между представителями очень далеких видов и родов животных.

Когда ученые сравнили мтДНК смилодонов, гомотерий и современных кошачьих, они обнаружили, что предки саблезубых и "обычных" кошек разделились очень давно, примерно 20 миллионов лет назад. Сами саблезубые хищники пошли разными путями достаточно быстро – их последний общий предок, по словам Пайманс, жил примерно 18 миллионов лет назад.

Для сравнения, прародитель домашних кошек и тигров обитал на Земле около 14 миллионов лет назад. Это говорит о том, что гомотерии и смилодоны были действительно очень далекими родственниками, несмотря на то, что они были больше похожи друг на друга, чем домашние питомцы и их полосатые "кузены" из джунглей Южной Азии и лесов Дальнего Востока.

Самой интересной деталью этого открытия является другая вещь. Большое число мелких мутаций в мтДНК гомотерия, чьи останки были найдены на дне Северного моря, говорит о том, что эти хищники вымерли не 300-250 тысяч лет назад, как считали раньше палеонтологи, а 50-30 тысяч лет назад. Аналогичные даты были получены раньше и при помощи радиоуглеродного анализа, однако палеонтологи сомневались в этой датировке, ссылаясь на то, что кости кошки провели долгое время в морской воде.

Это ставит перед учеными уже знакомый им вопрос – послужило ли распространение человечества по Земле причиной вымирания не только американских смилодонов, в чем уверены сегодня многие палеонтологи, но и их европейских "кузенов"? Для ответа на него, как заключают генетики, нужно найти и расшифровать ДНК других гомотериев, сравнение которых поможет нам понять, как много этих кошек жило в Европе непосредственно перед их вымиранием.