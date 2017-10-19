Астрономы пообещали звездопад в ночь на субботу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Астрономы обещают жителям Земли звездопад 21 октября: в час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона, сообщает в четверг Московский планетарий.

"В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды", — отмечается в сообщении.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в секунду. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.