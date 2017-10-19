Собаки пользуются мимикой для общения с людьми, заявляют ученые

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Собаки оказались способны пользоваться мимикой своей морды для того, чтобы передавать свои эмоции и общаться с хозяином и сородичами, пишут зоопсихологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Большая часть млекопитающих имеет подвижное лицо, однако исторически считается, что животные не умеют управлять выражением своей морды и не используют мимику для того, чтобы передавать какие-то сигналы сородичам. Мы проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как собаки реагируют на фигуру человека и неодушевленные предметы, такие как пища", — пишут Джулиана Камински (Juliane Kaminski) из университета Портсмута (Великобритания) и ее коллеги.

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Камински и ее коллеги обнаружили, что собаки, подобно человеку, умеют пользоваться мимикой своей морды для демонстрации эмоций, и открыли выражения, эквивалентные грустному и удивленному лицу человека, наблюдая за поведением двух дюжин собак, попадавших в незнакомую им комнату.

В этой комнате находился человек, который иногда сидел спиной к псу, а иногда смотрел на собаку в тот момент, когда она заходила в помещение. Рядом с этим незнакомцем могла находиться кормушка, в которой была еда, а в других случаях она отсутствовала.

Когда собака заходила в эту комнату, ученые наблюдали за ее реакцией на новую обстановку и следили за тем, как двигались мускулы на ее морде и как менялось ее выражение. Сравнивая то, как менялось выражение морды собак в этих ситуациях, команда Камински пыталась понять, используют ли питомцы мимику для общения с человеком или нет.

Как оказалось, выражение морды собак практически не менялось в тех случаях, когда еда присутствовала или отсутствовала в комнате, но их мимика была совершенно разной в тех случаях, если незнакомец смотрел на животное или был повернут в сторону от него.

К примеру, собаки часто "округляли" глаза в тех случаях, когда человек смотрел на них, и чаще высовывали язык. Первый "жест", как считают ученые, является аналогом проявления грусти у человека, а второй – знаком интереса. Кроме того, собаки чаще лаяли и издавали другие звуки, когда участники опытов смотрели на них. Что интересно, частота виляния хвостом, которую обычно считают проявлением дружелюбия, никак не различалась во всех ситуациях.

Все это, как считают ученые, указывает на то, что собаки умеют пользоваться мимикой лица для того, чтобы передавать свои эмоции окружающим. По мнению Камински, эта способность появилась у собак в ходе их одомашнивания, так как она помогала им привязывать к себе хозяина и заставлять его ухаживать за "лучшим другом".