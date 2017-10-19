Российские ученые вылечили лошадь от хромоты с помощью генной терапии

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Биологи из Москвы, Казани и Великобритании создали экспериментальную генную терапию, и вылечили при ее помощи лошадь от хромоты, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Veterinary Science.

"Мы руководствовались тремя задачами – мы продвигали вперед медицину, пытались избавить животное от боли и вернуть ему былую подвижность. Мы показали, что все это возможно осуществить, причем всего этого можно достичь в гораздо меньшие сроки, чем это позволяют сделать обычные лекарства. Аналогичным образом можно бороться и с другими травмами и болезнями, начиная с бесплодия и заканчивая травмами позвоночника", — заявил Альберт Ризванов из Казанского федерального университета.

За последние годы ученые значительно продвинулись в создании различных видов генной терапии, позволяющей удалять отдельные гены и сегменты ДНК, связанные с развитием различных наследственных болезней, и заменять их на "исправленные" версии. К примеру, в этом году ученые создали терапию для борьбы с дегенерацией сетчатки глаза, а два года назад им удалось остановить дегенерацию мускулов у мыши, страдавшей от дистрофии мускулов.

Несмотря на негативное отношение общества к подобным процедурам, сегодня они постепенно находят дорогу в медицинскую практику – недавно в Китае начались эксперименты на добровольцах, в чей организм ученые ввели "трансгенные" иммунные клетки, а год назад медики из Британии вылечили годовалую девочку от лейкемии, используя особый ретровирус.

Ризванов и его коллеги создали одну из первых генных терапий, предназначенных для лечения различных травм связок и суставов, экспериментируя на лошадях, страдавших от хромоты, вызванной повреждением сухожилий, соединяющих копытные кости скакунов с мускулами их ног.

Повреждения этих связок в результате различных воспалений, травм или болезней часто приводят к тому, что лошадь становится хромой на всю оставшуюся жизнь, что резко снижает ее ценность для владельца и приносит постоянную боль и страдания самому животному. Как правило, в примерно половине случаев эти проблемы не удается ликвидировать хирургическим или медикаментозным путем, что заставляет ученых искать другие способы борьбы с такими травмами.

Российские и британские ученые предположили, что от всех этих проблем можно избавиться, если заставить связки самостоятельно починить себя, принудительно включив в их клетках гены, отвечающие за рост сосудов и соединительной ткани.

Руководствуясь этой идеей, биологи собрали короткую молекулу ДНК, содержавшую в себе инструкции по сборке белков, включающих эти гены, размножили ее и ввели полученный раствор в поврежденную часть связок 13-летнего жеребца, проходившего лечение в одном из ветеринарных центров Казани.

Всего через три недели после инъекции ДНК животное полностью избавилось от всех признаков хромоты, что вернуло его на тот уровень скорости и ловкости передвижений, который был характерен для этого скакуна до травмы. Аналогичные результаты были достигнуты в ходе повторных экспериментов на другом жеребце, чья спортивная карьера бы завершилась на 9 году жизни, если бы ученые не попытались его вылечить.

Как отмечают Ризванов и его коллеги, аналогичным образом можно бороться и с травмами связок и среди спортсменов, а также других категорий людей, чьи сухожилия и позвоночник испытывают высокие нагрузки.