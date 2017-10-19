Британец защитил докторскую диссертацию по групповому сексу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Британец Райан Скоутс из Бирмингемского университета защитил докторскую диссертацию по групповому сексу и получил степень доктора философии в этой сфере, сообщает портал Broadly.

Скоутс решил изучить вопрос после собственного опыта такого рода. Он обнаружил, что исследований на эту тему практически не было, особенно о тех случаях, когда в любовную связь вступают двое мужчин и одна женщина.

Перед защитой диссертации Скоутс в течение нескольких месяцев опрашивал молодых людей и девушек об их сексуальных опытах. В частности, он выяснил, что молодые люди во время группового секса стараются избегать физического взаимодействия.

Он также выяснил, что многие молодые люди скрепляли таким образом свою дружбу.

Cкоутс отметил, что в настоящее время мужчины меньше, чем раньше, боятся вступать в подобные связи и рассказывать о них.

Broadly подчеркивает, что исследование Скоутса было ограниченно достаточно узкой группой людей — белыми студентами колледжей, представляющими средний класс.