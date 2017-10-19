Алкоголь помогает лучше говорить на иностранных языках, заявляют ученые

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Небольшие порции спиртного, как выяснили ученые, действительно развязывают язык и позволяют человеку правильнее выговаривать слова и активнее общаться на иностранных языках, говорится в статье, опубликованной в Journal of Psychopharmacology.

"Мы показали, что прием алкоголя может помогать людям, только что выучившим иностранный язык, точнее и быстрее проговаривать иностранные слова. Это, в свою очередь, подтверждает расхожее представление о том, что небольшие дозы алкоголя помогают двуязычным людям говорить на втором языке", — заявила Инге Керсберген (Inge Kersbergen) из университета Ливерпуля (Великобритания).

Одним из самых распространенных и общепринятых представлений об алкоголе является то, что спиртное "развязывает язык" и заставляет человека говорить о том, что он обычно скрывает, или помогает ему преодолевать свою собственную стеснительность при общении с противоположным полом или иностранцами.

Керсберген и ее коллеги подтвердили, что это так на самом деле, наблюдая за поведением примерно пяти десятков жителей Германии, недавно выучивших голландский язык и согласившихся принять участие в необычном эксперименте, который проводили психологи из Британии, Германии и Нидерландов.

В его рамках ученые приглашали участников опытов пообщаться на свободную тему с носителями голландского языка, предлагая выпить порцию "сока" перед началом подобной беседы. В некоторых случаях этот напиток действительно был безалкогольным, а в других – представлял собой подкрашенную и разбавленную водку.

За этим общением следила еще одна группа добровольцев, оценивавшая уровень знания языка у участников беседы и при этом не знавшая о том, как и зачем проводится данный эксперимент. После завершения опытов ученые просили добровольцев самостоятельно оценить свой уровень владения голландским языком и сравнивали эти показатели с тем, что им говорили "лингвисты" из второй группы участников опытов.

Результаты этих опытов оказались крайне любопытными. Люди, выпившие стакан водки, в среднем получали на 5 баллов(из 100) больше, чем остальные участники беседы, и при этом они гораздо быстрее и корректнее произносили слова на голландском языке.

Что интересно, алкоголь не влиял ни на самооценку участников опытов – и "пьющие", и "непьющие" добровольцы считали, что они знают голландский одинаково плохо, ни на их знание грамматики и словарный запас.

Как подчеркивают психологи, подобные выводы не означают, что все люди, желающие изучить и общаться на иностранных языках, должны постоянно пить спиртное в больших количествах. Участники опытов выпивали лишь небольшое количество водки, и увеличение дозы, как предполагают ученые, привело бы не к улучшению, а к ухудшению их языковых способностей.