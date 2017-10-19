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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, как поменялся климат в Москве за последние 150 лет

14:2619.10.2017
(обновлено: 15:14 19.10.2017)
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© Flickr / Varvara_R/Lina SkoldmorПеремены погоды в МосквеПеремены погоды в Москве
© Flickr / Varvara_R/Lina Skoldmor

Сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко выявил сложный характер многолетних изменений температуры и относительной влажности в Москве с конца XIX века до наших дней. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Applied Meteorology and Climatology.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Автор исследовал вековые изменения "острова тепла" и "острова сухости" в Москве. "Острова тепла" — это зоны повышенных температур над городами и промышленными районами. Они образуются из-за выбросов тепла благодаря человеческой деятельности, меньших его затрат на испарение влаги и движения воды по растениям, которых в городе мало, а также в силу ряда иных причин. Это явление широко известно в городской климатологии, однако о многолетних изменениях интенсивности "островов тепла" и об анализе причин таких изменений до сих пор почти ничего не было известно. Под интенсивностью "острова тепла" понимается разность температуры воздуха в городе и за его пределами. "Острова сухости" — это зоны устойчивого уменьшения относительной влажности воздуха в крупных городах, ранее их изучали лишь по данным кратковременных изменений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Игорь ОнучинГород и сельская местность
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Игорь Онучин
Город и сельская местность

"В данной работе впервые осуществлен вековой анализ обоих явлений, начиная с 1887 года (для поля относительной влажности – с 1891 года), построены карты средних за много лет значений температуры воздуха и относительной влажности в Москве в разные периоды, исследованы тенденции изменений этих явлений во времени. Для их анализа, наряду с традиционным показателем наибольшей интенсивности, впервые предложен и введён новый параметр усредненной по всему пространству города интенсивности как "острова тепла", так и "острова сухости", — рассказал автор статьи Михаил Локощенко, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для объяснения причин многолетних изменений ученый использовал данные о плотности населения как в целом по городу, так и отдельно только для центральной его части, а также данные об энергопотреблении в столице. В ходе анализа автор выявил эффект стабилизации значений интенсивности "острова тепла" во второй половине XX века, предположительно связанного с экстенсивным (количественным) в это время ростом города. 

Храмовая гора и Стена плача в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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В последние же 20 лет и "остров тепла", и "остров сухости" в столице вновь усилились из-за уплотнения городской застройки, включая точечную застройку в центре города, повышения плотности населения и роста энергопотребления. Сейчас средняя по площади города интенсивность "острова тепла" составляет в Москве 1 ºС, то есть столица в целом теплее Подмосковья в среднем на 1 ºС, тогда как максимальная интенсивность — превышение температуры в центре города по сравнению с сельской местностью в Подмосковье — достигла 2 ºС.
Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Автор исследования впервые получил средние за много лет количественные оценки интенсивности "острова сухости" для условий Москвы. В последние годы относительная влажность в столице в среднем на 3%, а в центре города – даже на 9% меньше, чем в Подмосковье. Ученый исследовал также вековой ход показателей влажности в Москве. Относительная влажность за последние 146 лет существенно уменьшилась. А упругость водяного пара (его давление в воздухе) остается приблизительно постоянной. В значительной мере уменьшение относительной влажности связано с глобальным потеплением климата, а также с общим усилением городского "острова тепла".

"Новизна подхода заключается в том, что в данной работе впервые исследована вековая динамика городского "острова тепла" и впервые подробно исследовано явление городского "острова сухости". Для практики важны статистически достоверные средние оценки разности температуры воздуха и показателей влажности в крупных городах и в сельской местности. Эти оценки могут быть использованы в энергетике, медицинской климатологии, городском проектировании и планировании, геоурбанистике. Уточнение таких значений требуется и для повышения эффективности работы систем городского отопления, озеленения, искусственного орошения в городах, при проектировании строительства", — заключил ученый.

Таким образом, климат в Москве с течением времени постепенно становится не только более теплым, но и более сухим.

 

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