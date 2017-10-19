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РИА Наука
РИА Наука

В Германии загадочно пропали почти все насекомые, заявляют экологи

12:2819.10.2017
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© Fotolia / teptongДанаида-хризиппа, африканская бабочка-монархДанаида-хризиппа, африканская бабочка-монарх
© Fotolia / teptong

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Численность фактически всех насекомых сократилась на 75-82% во всех заповедниках и национальных парках Германии, причина чего пока не ясна и последствия чего могут быть крайне серьезными, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Все те уголки природы, которые мы изучали, являются заповедниками, чья территория охраняется законом и властями германии. Несмотря на это, во всех них численность насекомых резко упала. Возможно, что это произошло по той причине, что все они окружены сельскохозяйственными угодьями, где насекомые просто не могут выжить", — заявил Каспар Халлманн (Caspar Hallmann) из университета Радбуда (Германия).

Бабочка в музее естественной истории в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Ben Stansall
Ученые выяснили, почему в последние годы исчезли бабочки

В последние годы экологи и биологи всерьез обеспокоились тем, что видовое разнообразие и численность многих насекомых начали резко сокращаться в последние годы. К примеру, последние наблюдения в Британии показали, что сразу шесть видов самых распространенных бабочек могут исчезнуть с территории острова в ближайшие годы, а распространенность и численность многих видов диких пчел в Южной Америке может резко сократиться к концу столетия.

Халлманн и его коллеги выяснили, что масштабы этой экологической катастрофы сегодня сильно недооцениваются, проведя своеобразную "перепись населения" в шести десятках заповедников, созданных на территории Германии за минувшее столетие.

Бесчисленное множество насекомых, живущих в каждом уголке Земли, мешает вести подобные подсчеты напрямую, и поэтому ученые проводят их, устанавливая специальные ловушки на территории национальных парков и подсчитывая число насекомых, попадающих в них за определенный период времени. Сравнивая массу и число особей в подобном "улове", можно понять, как меняется видовое разнообразие и численность насекомых  с течением времени.

Подобные наблюдения, как рассказывает Халлманн, рисуют катастрофическую картину, сложившуюся в последние годы. По подсчетам ученых, число и биомасса насекомых сократилась примерно на 75% и 82% во всех шестидесяти заповедниках, несмотря на огромные различия в климате, флоре и фауне между ними.

Последствия урагана Ирма в городе Майами-Бич, Флорида, США. 9 сентября 2017
© AP Photo / David Goldman
Ученые назвали потенциально главную жертву ураганов у берегов США

К примеру, в 1990 году в ловушки каждый день попадало примерно 10 грамм насекомых, а сегодня этот показатель уменьшился до 2 граммов в день. Это резкое падение, как отмечают исследователи, может привести к обрушению всех экосистем — оно затронуло не только различных хищных и паразитических насекомых, но и опылителей.

Причины этого пока не ясны, однако немецкие экологи предполагают, что уменьшение в численности опылителей и других насекомых может быть связано с интенсификацией сельского хозяйства и распространением гербицидов, уменьшающих биоразнообразие среди растений и ограничивающих пути распространения беспозвоночных обитателей лесов и лугов, питающихся их листьями, древесиной и пыльцой.

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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
anton.trubachev.33
А причина одна , химизация аграрного производства.
12:31
19.10.2017
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Pavel E.
Через пару поколений в Германии исчезнут и сами немцы. Но бабочки в заповедниках их волнуют почему-то сильнее.
12:32
19.10.2017
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