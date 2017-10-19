Ученые НАСА назвали новую опасность для постройки баз на лунах Марса

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Вспышки и корональные выбросы материи на Солнце могут заряжать поверхность Фобоса и Деймоса, спутников Марса, что сделает их опасными для спускаемых модулей и орбитальных зондов, а также для будущих марсонавтов, считают специалисты НАСА.

"Мы обнаружили, что астронавты или роверы, путешествующие по той стороне Фобоса, которая повернута в сторону от Солнца и смотрит на Марс, будут накапливать большие разряды статического электричества. Они вряд ли будут угрожать здоровью марсонавтов, но они будут мешать работе электроники скафандров и других приборов, которые нам придется защитить от таких воздействий", — заявил Уильям Фаррелл (William Farrell) из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (США).

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров. Сегодня многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом.

Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он "сбежит" от красной планеты.

Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.

Планы НАСА по освоению Марса, а также идеи Элона Маска и многих других "пионеров" космоса практически всегда включают в себя смелую идею по постройке первой базы не на поверхности красной планеты, а на одной из двух его лун. Это, как считают авторы подобных планов, заметно уменьшит расходы на доставку грузов на Марс и позволит освоить его быстрее, чем при проведении "прямых" посадок на его поверхность.

Фаррелл и его коллеги открыли неожиданный источник опасности, который может значительно затруднить постройку подобных баз, изучая те данные, которые зонд MAVEN собирал во время столкновений выбросов солнечной плазмы с атмосферой Марса.

Анализируя эту информацию, ученые обратили внимание на то, вспышки ультрафиолета и частицы солнечной плазмы будут еще сильнее воздействовать на луны Марса, выбивая с ее поверхности электроны. Это побудило их просчитать, как сильно "заряжается" их поверхность при столкновениях с подобными выбросами, и будет ли это статическое электричество угрожать жизни людей.

Как оказалось, на ночной стороне Фобоса, где эти электроны не будут нейтрализоваться ионами солнечного ветра, будут возникать области, способные порождать мощные разряды статического электричества, чье напряжение будет составлять несколько десятков тысяч вольт в том случае, если по ним пройдет астронавт в тефлоновом скафандре.

Эти разряды не будут угрожать жизни людей, но они легко смогут повредить электронику и различные датчики, если обитатель базы коснется любой проводящей поверхности после подобной прогулки.

Сила этих разрядок, по словам планетологов, будет особенно высокой во время вспышек на Солнце, но при этом они будут существовать и при относительно "спокойной" космической погоде. Все это, как считают Фаррелл и его коллеги, заметно осложняет планы по изучению спутников Марса и постройке баз на их поверхности.