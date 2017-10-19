МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Добавление большого числа грибов в диету помогает притупить чувство голода и чувствовать себя сытым очень долгое время, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Appetite.

"Наши коллеги уже показывали, что грибы могут быть более сытной пищей, чем мясо, но никто не проверял, охраняется ли этот эффект в том случае, если количество белков в мясной и грибной еде является одинаковым. Наши опыты показывают, что грибы не только полезны с диетической точки зрения, но и помогают нам подавлять чувство голода на протяжении гораздо большего времени, чем мясо", — заявила Джоанна Славин (Joanne Slavin) из университета Миннесоты (США).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как диета и пищевые привычки человека влияют на его продолжительность жизни и здоровье. Выяснилось, что некоторые виды диет, к примеру, средиземноморская, улучшают работу сердца и сосудов и в целом продляют жизнь, а другие типы пищи, такие как типично "западная" диета с большим количеством жиров и мяса, наоборот, сокращает ее.

Одной из главных причин того, почему разные типы диет, несмотря на их схожую калорийность, могут совсем по-разному влиять на здоровье человека, является то, что некоторые виды пищи, такие как орехи, вызывают чувство сытости достаточно быстро. Другие виды нутриентов, к примеру сахар и жир, заставляют людей переедать и не чувствовать того, что они уже съели достаточное количество еды.

Славин и ее коллеги проверили, как обычные шампиньоны, которые можно купить в любом продуктовом магазине, влияют на аппетит и количество потребляемых калорий среди трех десятков студентов университета Миннесоты, согласившихся регулярно посещать особую столовую, которую для них создали авторы статьи.

После каждого такого приема пищи ученые опрашивали студентов, интересуясь тем, насколько плотным был их завтрак или обед, и узнавали, как быстро те начинали ощущать чувство голода после визита в столовую Славин и ее коллег.

Сравнивая оба этих показателя для добровольцев, питавшихся "мясной" и "грибной" диетой, ученые пришли к выводу, что грибы заметно притупляли чувство голода и заставляли студентов чувствовать себя сытыми на протяжении более долгого времени, чем мясная пища. Это выражалось в том, что студенты, питавшиеся мясом, съедали во время обеда гораздо больше пиццы, чем их товарищи, выбравшие грибную диету во время завтрака, получая примерно 100 лишних килокалорий.

Помимо подобных положительных эффектов, грибы содержат в себе больше витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, чем кусочки мяса аналогичной калорийности, что, как считают ученые, должно сделать их привлекательной и полезной альтернативой для животных белков и жиров.

