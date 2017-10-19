В Роскосмосе рассказали о работе над проектом комплекса "Байтерек"

АСТАНА, 19 окт — РИА Новости. Эскизный проект космического ракетного комплекса "Байтерек", который является совместным проектом Казахстана и России, будет разработан до ноября, сообщил заместитель гендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

"Разработаны и проходят согласование проекты новой редакции дорожной карты по реализации проекта "Байтерек" и условий реализации проекта. Подготовлены и выданы казахстанской стороне исходные данные для технико-экономического обоснования финансирования проекта. До ноября текущего года будет разработан эскизный проект на создание космического ракетного комплекса", — сказал Савельев в ходе международного форума, посвященного развитию космической отрасли Казахстана.

Россия и Казахстан с 2004 года реализуют проект "Байтерек" по созданию на "Байконуре" структуры для запусков экологически чистых ракет-носителей. Предполагается, что в случае его реализации можно будет отказаться от ракет-носителей "Протон", использующих токсичные компоненты топлива.