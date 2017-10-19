АСТАНА, 19 окт — РИА Новости. Эскизный проект космического ракетного комплекса "Байтерек", который является совместным проектом Казахстана и России, будет разработан до ноября, сообщил заместитель гендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
Россия и Казахстан с 2004 года реализуют проект "Байтерек" по созданию на "Байконуре" структуры для запусков экологически чистых ракет-носителей. Предполагается, что в случае его реализации можно будет отказаться от ракет-носителей "Протон", использующих токсичные компоненты топлива.