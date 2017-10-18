РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Удвоение "мусорной" ДНК превратило обезьян в человека, заявляют ученые

16:3118.10.2017
01060
© Fotolia / psdesign1Модель молекулы ДНКМодель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Предки людей могли обрести разум и сделать первые шаги к созданию орудий труда из-за удвоения так называемой "мусорной" ДНК, что произошло около трех миллионов лет назад, заявили ученые на встрече Американского общества человеческой генетики.

"Эти участки интересны тем, что они усиливают активность не только соседних с ними генов, но и других сегментов генома. Иными словами удвоение одной и той же "мусорной" ДНК может влиять на работу сразу нескольких генов, что усилит ее действие на организм. Можно сказать, что наше открытие впервые позволяет нам серьезно задуматься о том, что делает человека человеком и что отличает нас от приматов", — рассказывает Меган Деннис (Megan Dennis) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Человеческий мозг
© Fotolia / adimas
Ученые из России выяснили, что отличает мозг приматов и человека

Геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%, однако наши нервные системы развиваются совершенно по-разному и страдают от разных проблем в старости. Эти различия мешают ученым использовать приматов для изучения различных болезней и того, как человек приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.

За последние годы ученые открыли несколько сотен генов, отвечающих за развитие мозга и отличающиеся по структуре в геномах человека и шимпанзе. Однако им так и не удавалось найти тех участков ДНК, которые отвечали за необычайно крупные, по сравнению с остальным телом, размеры нашего мозга. Поэтому нейрофизиологи и генетики довольно давно подозревают, что причина разительного отличия двух видов кроется не столько в структуре генов, сколько в их в разной активности.

Два года назад ученые нашли первые практические подтверждения этой гипотезы, пересадив часть участков так называемой "мусорной" ДНК человека, управляющей активностью соседних с ней генов, в геном зародыша мыши. Эта процедура заметно увеличила размеры мозга эмбриона, однако ученым не удалось проследить за его дальнейшим развитием, так как эксперимент был прекращен по этическим причинам.

Мозг у этого зародыша мыши заметно больше обычного из-за пересадки человеческой мусорной ДНК
© Фото : Silver lab, Duke University
Ученые: пересадка "мусорной ДНК" человека увеличила мозг мыши

Деннис и ее коллеги еще раз подтвердили эту гипотезу и открыли несколько новых участков "мусорной" ДНК, связанных с развитием типично человеческих черт мозга, изучая достаточно длинные участки "мусорной" ДНК, повторяющиеся несколько раз в геноме человека, но отсутствующие в генетическом материале приматов или других животных.

Многие из этих последовательностей, как отмечает Деннис, являются почти полностью идентичными друг другу, из-за чего ученые раньше считали их ошибками секвенирования и просто удаляли их из данных.

Оказалось, что они играли важную роль в работе генома человека и в том, что отличает людей и приматов. В общей сложности генетикам удалось открыть примерно две сотни подобных повторяющихся участков, так или иначе влиявших на развитие мозга человека.

Биологи: ДНК-"паразит" заставила млекопитающих отказаться от сумки

К примеру, трансплантация "мусорной" ДНК, окружающей ген SRGAP2С, "дирижер" роста нейронов, заметно увеличила размеры префронтальной коры и повысила число связей между ее нейронами в мозге зародыша мыши. Этот ген и связанная с ним "мусорная" ДНК появились примерно 3 миллиона лет назад, когда люди начали осваивать орудия труда и переходить к прямохождению.

Сейчас генетики изучают работу других удвоенных участков, однако уже имеющихся сведений, по мнению Деннис, достаточно для того, чтобы говорить, что появление дополнительных копий "мусорной" ДНК было ключевым шагом в эволюции человека, навсегда отделившим нас от других приматов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена