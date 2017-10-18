В Роскосмосе прокомментировали ЧП с капсулой "Союза"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация с разгерметизацией капсулы "Союза" имеет "случайный маловероятный характер", приняты все меры, чтобы исключить ее в будущем, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В ведомстве отметили, что в апреле текущего года при спуске с орбиты ТПК "Союз МС-02" было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, которое никак не отразилось на здоровье экипажа, поскольку он находился в герметичных скафандрах, которые используются для повышения безопасности полета экипажа.

"Комиссия проанализировала случившееся – ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты", — говорится в сообщении.