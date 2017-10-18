Гидрографическое судно "Сенеж" открыло два новых мыса и остров в Арктике

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Гидрографическое судно "Сенеж" открыло два неизвестных ранее мыса и новый остров во время арктического похода, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов, которые образовались после разрушения ледников. В частности, открыты два неизвестных ранее мыса и новый остров, вышедший из-под ледника Чаева. Длина острова – около 500 метров, наибольшая ширина – 250 метров. Протяжённость береговой линии – около двух километров" — говорится в сообщении пресс-службы.

Арктическая экспедиция длилась 55 дней. За это время, по данным врио начальника пресс-службы, судно прошло около восьми тысяч миль по морям Северного Ледовитого океана на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли. Исследования выполнялись в акваториях Баренцева, Карского морей, в море Лаптевых, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон. Работы проводились в рамках нескольких программ по изучению арктических территорий РФ и развитию прибрежной инфраструктуры российского Севера.

Гидрографическая группа занималась изучением "белых пятен" в Карском море, выполнила ряд исследовательских работ в море Лаптевых и приняла участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в арктической зоне.