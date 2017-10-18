Археологи нашли в Египте деревянную статую возрастом в 4 тысячи лет

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Археологи из Швейцарии и Франции нашли в Саккаре, древнейшей "долине пирамид" в Египте, деревянную статую матери одного из последних фараонов Древнего Царства, выточенную древнеегипетскими мастерами более четырех тысяч лет назад, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

"Мы нашли эту голову примерно в том же слое у восточной стороны предполагаемой пирамиды Анкхнеспепи II, где мы нашли на прошлой неделе пирамидион. К сожалению, бюст находится в достаточно плохом состоянии и его придется восстанавливать, прежде чем мы сможем показать его публике", — заявил Филипп Колломбер (Philippe Collombert), руководитель раскопок.

Неделю назад Колломбер и его коллеги, проводившие раскопки в одной из древнейших "долин пирамид" на территории Древнего Египта, нашли в песках Саккары крайне редкую и необычную вещь – камень пирамидальной формы, украшавший верхушку пирамиды и ярко сверкавший в лучах Солнца благодаря листам золота, которые покрывали его поверхность.

Как считают ученые, он находился на вершине разрушенной усыпальницы царицы Анкхнеспепи II, жены Пепи I и предполагаемой матери Пепи II, фактически последнего полноценного правителя Древнего Царства, в чье правление страна начала испытывать нестабильность из-за роста могущества номархов, представителей знати, правивших отдельными провинциями Египта.

Эта идея нашла свое подтверждение на этой неделе – Колломберу и его команде удалось найти голову женщины, выточенную из цельного куска дерева, почти в том же месте, где был найден пирамидион. Кроме того, археологам удалось найти рядом верхнюю часть гранитного обелиска, который, вероятно, украшал погребальный храмовый комплекс рядом с пирамидой, и множество других артефактов.

Сейчас ученые расширяют зону раскопок в надежде найти следы этого храма и раскрыть другие тайны одной из последних больших пирамид, которые были построены в Саккаре в конце эры Древнего Царства.