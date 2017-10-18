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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: нелегальные шахтеры оказались главными врагами лесов Амазонии

12:5818.10.2017
01800
© REUTERS / Bruno KellyНезаконная добыча золота в БразилииНезаконная добыча золота в Бразилии
© REUTERS / Bruno Kelly

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нелегальные и легальные шахты, построенные в тропических регионах Бразилии в последние 10 лет, оказались связаны с исчезновением огромных площадей лесов в Амазонии, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Эти наблюдения показали, что постройка и эксплуатация шахт является одной из главных причин того, почему площадь амазонских лесов продолжает сокращаться. Раньше мы считали, что на долю шахтеров приходится лишь 1-2% этих потерь, и открытие того, что эта цифра достигает 10%, стало для нас большой неожиданностью", — заявила Лаура Сонтер (Laura Sonter) из университета Вермонта (США).

Девочка в лодке на реке Амазонка, возле города Манаус, Бразилия
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Ученые обвинили власти Бразилии в "спланированной" вырубке Амазонии

В последние годы ученые всерьез обеспокоены растущими темпами вырубки лесов в Амазонии – несмотря на все меры и ограничения, которые предпринимают власти стран Южной Америки, площадь тропических лесов продолжает сокращаться, что ставит под угрозу выживание многих редких и уникальных видов животных.

Как недавно обнаружили экологи, главным виновником исчезновения лесов Амазонии сегодня являются не промышленные предприятия, а бразильские фермеры-частники, уничтожающие гектары "легких планеты" при попустительстве властей и благодаря государственной политике перераспределения земель. На их долю приходится примерно 14% вырубленных лесов, уничтоженных за последнее десятилетие.

Сонтер и ее коллеги выяснили, что не меньший "вклад" в уничтожение амазонских лесов вносят и шахтеры, добывающие руду и уголь на территории Амазонии, проанализировав то, как поменялся облик лесов вблизи нескольких десятков легальных и нелегальных шахт, построенных в Бразилии в промежуток между 2005 и 2015 годами.

Амазония
© Flickr / Andre Deak
Вырубка лесов Амазонии в 1 квартале 2012 года выросла втрое

Каждый год правительство Бразилии проводит конкурсы на постройку горнодобывающих предприятий в отдельных регионах Амазонии, победители которых получают небольшие участки леса площадью в 10 на 10 километров, где они могут вырубить часть джунглей и начать извлекать уголь, железную или алюминиевую руду, а также прочие полезные ископаемые.

Подобная идея, как обнаружили экологи, работает только в теории и в воображении чиновников – на самом деле большая часть вырубок, связанных с постройкой и работой шахт, происходит далеко за пределами этих участков, на расстоянии в десятки километров от этих участков. Строя дороги и объекты инфраструктуры, хозяева подобных шахт вырубают примерно в 12 раз больше леса за пределами их "концессий", чем внутри них, и уничтожают огромные количества леса.

Амазония. Архив
© Flickr / Andre Deak
Генетики доказали, что амазонские деревья переживут потепление

Помимо легальных предприятий такого рода, в лесах Бразилии существуют и нелегальные шахты, за чьей работой и "вкладом" в уничтожение лесов никто и никогда не следил. По оценкам авторов статьи, и те, и другие шахты успели уничтожить примерно 1,1 миллиона гектар леса за последнее десятилетие, что составляет примерно 9% от общей площади потерянных лесов Амазонии за весь этот период.

Ситуация, как отмечают Сонтер и ее коллеги, может резко ухудшиться в ближайшее время, так как правительство Бразилии, переживающей сегодня экономический кризис, планирует смягчить или отменить большую часть ограничений, связанных с работой горнодобывающих компаний в Амазонии. Как надеется Сонтер, открытия ее команды помогут убедить политиков и чиновников отказаться от подобных планов.

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