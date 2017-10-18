Российские инженеры предложили способ борьбы с космическим мусором

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Специалисты подмосковного НПО имени Лавочкина и Московского авиационного института предложили оснащать малые космические аппараты формата CubeSat специальными блоками с надувными баллонами или разворачивающимися парусами для свода с орбиты отработавших спутников, стоимость составит 3000-5000 долларов на спутник, сообщает в среду НПО им. Лавочкина.
Блоки с тормозными системами (либо надувной баллон, либо разворачивающийся с помощью пружины конус – оба из металлизированной пленки) предлагается присоединять к аппаратам до запуска на Земле. Разворачивание спутниковых "тормозов" будет происходить по истечении определенного времени, или по команде с Земли.
"При использовании такого пассивного средства торможения время спуска наноспутника с орбиты массой 3-5 кг составит порядка 10 суток вместо двух лет естественного спуска с орбиты", — отмечают в НПО им. Лавочкина.
Согласно отчету Отдела НАСА по слежению за искусственными космическими объектами, по состоянию на 4 января 2017 года на земной орбите находилось 17876 искусственных объектов, в их числе 4303 космических аппарат (действующих и прекративших свою работу) и 13573 ступени ракет-носителей и прочих обломков. Наибольшее количество из них были запущены Россией и странами СНГ – 6346 объектов, 5719 были отправлены США.