Российские инженеры предложили способ борьбы с космическим мусором

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Специалисты подмосковного НПО имени Лавочкина и Московского авиационного института предложили оснащать малые космические аппараты формата CubeSat специальными блоками с надувными баллонами или разворачивающимися парусами для свода с орбиты отработавших спутников, стоимость составит 3000-5000 долларов на спутник, сообщает в среду НПО им. Лавочкина.

"Разработчики прогнозируют коммерческую привлекательность данных устройств. По их оценкам, стоимость оснащения CubeSat системой аэродинамического торможения не превысит 3-5 тысяч долларов США", — отмечается на сайте НПО им. Лавочкина.

Блоки с тормозными системами (либо надувной баллон, либо разворачивающийся с помощью пружины конус – оба из металлизированной пленки) предлагается присоединять к аппаратам до запуска на Земле. Разворачивание спутниковых "тормозов" будет происходить по истечении определенного времени, или по команде с Земли.

"При использовании такого пассивного средства торможения время спуска наноспутника с орбиты массой 3-5 кг составит порядка 10 суток вместо двух лет естественного спуска с орбиты", — отмечают в НПО им. Лавочкина.

По информации НПО им. Лавочкина, согласно открытым данным, с 2000 по 2017 год на орбиту было выведено свыше 750 космических аппаратов, из которых около 250 – в 2017 году. В основном все они сконцентрированы на орбитах от 400 до 600 км. На высоте 400 км находится также Международная космическая станция, на которой в 2012 году был установлен пусковой механизм для массового выведения кубсатов с борта станции.

Согласно отчету Отдела НАСА по слежению за искусственными космическими объектами, по состоянию на 4 января 2017 года на земной орбите находилось 17876 искусственных объектов, в их числе 4303 космических аппарат (действующих и прекративших свою работу) и 13573 ступени ракет-носителей и прочих обломков. Наибольшее количество из них были запущены Россией и странами СНГ – 6346 объектов, 5719 были отправлены США.