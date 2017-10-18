Эксперт прокомментировал возможный отказ отправлять астронавтов на МКС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Возможное ограничение полетов американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в качестве ответной меры РФ на санкционную политику США может привести к утрате работоспособности орбитального комплекса, и необходимости завершения его работы, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее в среду сообщалось, что в ответ на санкционную политику США в Госдуме готовится проект закона с комплексными мерами, в число которых может войти приостановка полетов астронавтов США на МКС, а также прекращение поставок комплектующих для американской компании Boeing.

"Станция — это не несколько отдельных квартир, как, например, таунхаус, а большая космическая коммуналка, где все взаимосвязано. Поэтому если не будет там американских астронавтов, то МКС быстро станет неработоспособной. Надо учитывать, что американский сегмент с его ключевыми модулями значительно больше российского, управляется он из США, и обслуживается в полете астронавтами. При этом практически вся энергетика поступает именно с "американской половины". Соответственно, МКС в той конфигурации, в которой она сейчас есть, перестанет быть жизнеспособной, и ее придется в результате довольно быстро сводить с орбиты", — отметил Ионин.

По его словам, если дойдет до отказа запускать астронавтов США на МКС, то будущее российской пилотируемой космонавтики вообще останется под вопросом.

"Мы до сих пор не определились с тем, что будет после МКС в плане пилотируемого космоса. И средств на большие проекты уже нет. У США же такие планы уже реализуются, они не слишком связаны с нашими, и средства им позволяют. Поэтому последствия для наших космонавтов в будущем могут быть самыми непредсказуемыми", — заключил эксперт.