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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли природу недавно открытой "второй Луны" Земли

11:3918.10.2017
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© Фото : NASA/JPL-CaltechОрбита астероида 2016 HO3Орбита астероида 2016 HO3
© Фото : NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Длительные наблюдения за объектом 2016 HO3, своеобразной "второй Луной" Земли, показали, что он действительно является небольшим астероидом, а не скоплением "космического мусора", заявили ученые, выступавшие на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

"Несмотря на то, что HO3 находится совсем рядом с Землей, изучать его крайне сложно из-за того, что он обладает очень небольшими размерами, не превышающими, вполне вероятно, и 30 метров. Наши наблюдения показывают, что это небесное тело совершает один оборот вокруг своей оси за примерно 28 минут и состоит из типично астероидных горных пород", — завил Вишну Редди (Vishnu Reddy) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Астероид над Землей
© Fotolia / sdecoret
Ученые нашли новый спутник Земли – астероид 2016 HO3

Самая близкая и самая стабильная квазилуна Земли, астероид 2016 HO3, была открыта известным астрономом Полом Чодасом (Paul Chodas) из Лаборатории реактивного движения НАСА и его коллегами в конце апреля прошлого года. Она представляет собой небольшой объект диаметром в 30-100 метров, который кружит вокруг нашей планеты уже как минимум одно столетие.

Астрономам известны еще четыре таких небесных тела, которые становились временными "лунами": это астероиды 2003 YN107, 2004 GU9, 2001 GO2 и 2002 AA29. Все они могут регулярно сближаться с Землей, однако эти объекты, в отличие от 2016 HO3, провели в компании Земли мгновения по астрономическим меркам – годы и десятки лет.

Изначально ученые считали, что 2016 HO3 проведет вместе с Землей еще несколько сотен чет, что является необычно большим сроком для квазиспутников, однако впоследствии выяснилось, что "вторая Луна" будет путешествовать вместе с нашей планетой еще несколько миллионов лет.

Необычная траектория движения "второй Луны" Земли и ее малые размеры, как вспоминает Редди, заставили многих планетологов, в том числе и его самого, сомневаться в том, что она действительно является астероидом. 

Многие ученые предположили, что это небесное тело может быть обломком разгонного блока или каким-то другим крупным фрагментом "космического мусора", попавшим на необычно вытянутую орбиту в результате каких-то сложных процессов в околоземном космическом пространстве.

Астероид над Землей
© Fotolia / AND Inc
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Редди и его коллеги проверили, так ли это, наблюдая за 2016 HO3 при помощи телескопа LBT, установленного в горах Пиналено на юге Аризоны, на протяжении нескольких месяцев. Во время этих наблюдений ученые опирались на одну простую закономерность – металлическая обшивка космических кораблей и ракет отражает световые волны совсем не так, как это делает материя астероидов, состоящих преимущественно из кремниевых горных пород.

Как оказалось, "вторая Луна" Земли отражает свет и тепловое излучение достаточно плохо, что позволяет с уверенностью говорить, что она является астероидом, а не "космическим мусором", и что она относится к числу самых обычных астероидов типа S, состоящих из силикатов железа и магния. 

Эти же замеры указали на то, что реальные размеры 2016 HO3 являются заметно более скромными, чем изначально предполагали Чодас и его коллеги – диаметр этой "луны" не превышает 36 метров, что приближает ее по размерам к Челябинскому метеориту.

Конфигурация орбиты «троянского спутника» Земли – астероида 2010TK7
© Фото : Paul Wiegert, The University of Western Ontario
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Все это, как считают Редди и его коллеги, делает "вторую Луну" Земли одним из самых привлекательных объектов для проверки инструментов будущих миссий по захвату астероидов – она удалена от нас всего на 12 миллионов километров, и ее можно будет легко достичь при помощи роботизированных или пилотируемых космических кораблей уже в ближайшее десятилетие.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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boban_by
...– она удалена от нас всего на 12 миллионов километров, ...
РИА Новости ria.ru/science/20171018/1507061267.html

А может 12 миллиардов? Тоже не далеко, как раз на выходных слетаем, селфи сделаем.
11:51
18.10.2017
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