Японский зонд обнаружил на Луне тоннель, пригодный для строительства базы

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японские ученые из Института космического пространства и астрономических исследований Японского аэрокосмического агентства (JAXA) обнаружили на Луне гигантский тоннель, который может стать местом для строительства в нем базы космонавтов, об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ.

"Данные были получены зондом "Кагуя", который был спущен на Луну в 2007 году и в течение полутора лет собирал информацию. Однако тогда у нас не было возможности провести такой анализ. Это стало возможно только при современном уровне технологий. Выяснилось, что в районе Холмов Мариуса находится отверстие радиусом 50 метров и такой же глубиной, которое связано с тоннелем, тянущимся на несколько десятков километров под поверхностью Луны", — пояснила собеседница РИА Новости.

Проанализировав замеры радиации и температуры, ученые выяснили, что тоннель защищает от перепадов температуры и радиации, а также ему не страшны падения метеоритов. Все эти факторы считаются серьезным препятствием для создания на Луне базы, добавили в JAXA.

Кроме того, ученые считают, что тоннель, который образовался в результате течения вулканической лавы на Луне, может скрывать доказательства того, что ранее на спутнике Земли существовали магнитные полюса, а также позволяет надеяться на то, что могут быть найдены так называемые летучие вещества, в том числе и вода, или их следы, отметили в JAXA.

Наличие отверстия (тогда предполагалось, что его радиус составляет 80 метров) было обнаружено еще в 2009 году. Существовали догадки, что оно ведет в некую систему подземных тоннелей, однако доказательств этому не было, уточнили в аэрокосмическом агентстве.

Теперь же, сопоставив данные, полученные зондом, ученые смогли выяснить, что подобных тоннелей с выходом на поверхность Луны должно быть мало, и само по себе это крайне редкое явление, отметили в JAXA. В то же время специалисты смогли просчитать глубину залегания тоннеля: она составляет от десяти до 100 метров на разных участках.

"Открытие только сделано, конкретных планов по его использованию еще нет, но мы считаем, что такие его преимущества, как возможность защиты людей и оборудования от радиации и падения метеоритов, дают основания для использования его в будущем как площадки для строительства базы (землян – ред.). Правда, пока о сроках говорить еще рано: мы все еще слишком мало знаем о том, что происходит внутри тоннеля", — сказала представитель JAXA.