Японский зонд обнаружил на Луне тоннель, пригодный для строительства базы

11:3618.10.2017
(обновлено: 11:38 18.10.2017)
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ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японские ученые из Института космического пространства и астрономических исследований Японского аэрокосмического агентства (JAXA) обнаружили на Луне гигантский тоннель, который может стать местом для строительства в нем базы космонавтов, об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ.
"Данные были получены зондом "Кагуя", который был спущен на Луну в 2007 году и в течение полутора лет собирал информацию. Однако тогда у нас не было возможности провести такой анализ. Это стало возможно только при современном уровне технологий. Выяснилось, что в районе Холмов Мариуса находится отверстие радиусом 50 метров и такой же глубиной, которое связано с тоннелем, тянущимся на несколько десятков километров под поверхностью Луны", — пояснила собеседница РИА Новости.
Проанализировав замеры радиации и температуры, ученые выяснили, что тоннель защищает от перепадов температуры и радиации, а также ему не страшны падения метеоритов. Все эти факторы считаются серьезным препятствием для создания на Луне базы, добавили в JAXA.
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
Кроме того, ученые считают, что тоннель, который образовался в результате течения вулканической лавы на Луне, может скрывать доказательства того, что ранее на спутнике Земли существовали магнитные полюса, а также позволяет надеяться на то, что могут быть найдены так называемые летучие вещества, в том числе и вода, или их следы, отметили в JAXA.
Наличие отверстия (тогда предполагалось, что его радиус составляет 80 метров) было обнаружено еще в 2009 году. Существовали догадки, что оно ведет в некую систему подземных тоннелей, однако доказательств этому не было, уточнили в аэрокосмическом агентстве.
Теперь же, сопоставив данные, полученные зондом, ученые смогли выяснить, что подобных тоннелей с выходом на поверхность Луны должно быть мало, и само по себе это крайне редкое явление, отметили в JAXA. В то же время специалисты смогли просчитать глубину залегания тоннеля: она составляет от десяти до 100 метров на разных участках.
"Открытие только сделано, конкретных планов по его использованию еще нет, но мы считаем, что такие его преимущества, как возможность защиты людей и оборудования от радиации и падения метеоритов, дают основания для использования его в будущем как площадки для строительства базы (землян – ред.). Правда, пока о сроках говорить еще рано: мы все еще слишком мало знаем о том, что происходит внутри тоннеля", — сказала представитель JAXA.
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.
На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.
На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.