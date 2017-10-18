Генетики: не все неандертальцы были голубоглазыми блондинами

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Масштабный анализ "обрывков" неандертальской ДНК в геномах современных людей показал, что первые аборигены Европы были очень пестрым народом с темной и светлой кожей и волосами, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Human Genetics.

"Мы обнаружили, что человечество унаследовало от неандертальцев не только гены иммунной системы и предрасположенность к определенным болезням, но и то, в какой тон окрашена наша кожа, как быстро она загорает и как выглядят наши волосы", — заявила Джанет Келсо (Janet Kelso) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Все люди, как сегодня считают ученые, были похожи на современных африканцев до того, как наши предки начали покидать "колыбель человечества", восточную или южную Африку, что произошло примерно 200-300 тысяч лет назад. Когда люди проникли в северные регионы Европы и Азии, им пришлось приспосабливаться к радикально новым условиям обитания.

Как сегодня считают ученые, эта адаптация прошла с молниеносно быстрой скоростью – всего за несколько поколений будущие европейцы и азиаты приобрели гены, связанные со светлой окраской кожи, крепким иммунитетом и повышенной стойкостью к потерям тепла и другие приспособления, необходимые для выживания на суровом Севере. Часть этих генов могла быть унаследована от неандертальцев, с которыми кроманьонцы контактировали 50-100 тысяч лет назад.

Келсо и ее коллега Михаэль Даннеманн (Michael Dannemann) подтвердили, что мы унаследовали часть генов, связанных с пигментацией кожи и волос, а также множество других черт от неандертальцев, изучая обрывки неандертальской ДНК, сохранившиеся в геномах современных жителей Великобритании.

По текущим оценкам генетиков, как рассказывают Даннеманн и Келсо, современные люди унаследовали примерно 2-4% своей ДНК от неандертальцев, причем число подобных генов, как показывают последние исследования, постепенно уменьшается с каждым новым поколением, так как большая часть из них является неблагоприятной для выживания и продолжения рода.

Пытаясь понять, как происходит процесс "вымирания" неандертальской ДНК, ученые проанализировали структуру обрывков генома первых жителей Европы, сохранившихся в ДНК примерно 112 тысяч британцев, участвовавших в проекте Biobank.

База данных, собранная в рамках этой инициативы, содержит в себе не только данные по устройству ДНК добровольцев, но и информацию по их диете, вредным привычкам, образу жизни и даже тому, как быстро они загорают и чем они болели в прошлые годы жизни.

Сопоставляя различия в ДНК и особенности жизни разных добровольцев, Келсо и Даннеманну удалось подтвердить то, что неандертальцы действительно помогли нашим предкам приспособиться к жизни на севере, а также найти несколько новых любопытных элементов неандертальского наследия, о которых ученые раньше не подозревали.

К примеру, оказалось, что современные люди унаследовали от неандертальцев не только те гены, которые связаны с голубой окраской глаз и светлой кожей, но и с темными глазами и смуглой кожей, на что влияют вариации в гене BNC2. Кроме того, неандертальские гены достаточно сильно влияют на две другие вещи – режим сна и склонность к "совиному" распорядку дня, а также на то, как быстро загорает человек при походе на пляж.

Как полагают Келсо и Даннеманн, в ДНК человека могут скрываться и другие участки, унаследованные от неандертальцев и незаметно влияющие на наше поведение и работу организма. Их поиск поможет не только понять, как эволюционировали наши предки в прошлом, но и получить более полную картину того, как выглядели и как жили их древние "соседи".