РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между депрессией и головными болями

10:2518.10.2017
01890
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стрессЖенщина, переживающая стресс
© Fotolia / kieferpix

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.  Люди, страдающие от частых головных болей и мигрени, гораздо чаще страдают от депрессии и тревожных состояний, чем остальные люди, выяснили медики, опубликовавшие статью в журнале Headache.

"Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же и уменьшить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же самых пациентов", — заявил Фу-Чи Ян (Fu-Chi Yang) из Национального медицинского центра Тайваня (Китай).

Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком
© Fotolia / Mediteraneo
Ученые выяснили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные – физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Иногда мигрени предшествует так называемая "аура" – временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.

Ян и его коллеги раскрыли необычную связь между мигренью, головными болями и депрессией, наблюдая за изменениями в состоянии здоровья примерно шести сотен пациентов, состоявших на учете в неврологическом отделении их клиники.

Состояние человека
© Fotolia / Kwest
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

Во время этих наблюдений ученые обратили внимание на любопытный факт – люди, страдавшие от различных форм депрессии, заметно чаще становились жертвами хронических головных болей, и, аналогичным образом, люди с тяжелыми формами мигрени чаще страдали от подавленного настроения, чем остальные пациенты.

Все это выражалось в том, что все признаки развития депрессии были примерно в два раза ярче у людей с хронической мигренью, чем у пациентов из контрольной группы, причем подобные различия наблюдались как среди пациентов с "аурой", так и без нее.

Наличие подобной связи, как считают ученые, не только говорит о наличии общих корней у болезней, но и свидетельствует в пользу того, что борьба с одним заболеванием будет способствовать избавлению от второго. Суть этой связи пока не ясна, однако Ян и его коллеги предполагают, что и депрессия, и мигрени развиваются в том числе из-за недостатка сна, от чего страдала большая часть их пациентов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена