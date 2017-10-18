Медики рассказали о смертельной опасности переливания крови

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Нидерландские медики полагают, что переливание крови от беременных женщин мужчинам сопряжено с высоким риском смерти последних. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

"Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации.

Вывод ученых основан на исследовании, которое проводилось с 2005 по 2015 годы. В нем принимали участие более 30 тысяч пациентов.

По мнению специалистов, антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, вызывают у мужчин болезненную реакцию, а именно — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

ОРДС – угрожающее жизни воспалительное поражение легких, часто приводящее к смерти. Острый респираторный дистресс-синдром требует искусственной терапии и искусственной вентиляции легких.

При этом специалисты отмечают необходимость проведения дополнительных исследований.