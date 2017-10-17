Ученые открыли еще одну скрытую "цитадель" ВИЧ в теле человека

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Молекулярные биологи открыли третий тип иммунных клеток, в которых вирус иммунодефицита может прятаться неограниченно долгое время при попытке избавить человека от инфекции, говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity.

"Эти клетки, CTLA4, встречаются во многих тканях тела, в том числе в лимфатических узлах, в селезенке, в кишечнике и в костном мозге, и они могут содержать в себе полноценные вирусные частицы. Соответственно, борьба с этими клетками не только поможет уменьшить число потенциальных источников повторной инфекции, но и поможет иммунитету сильнее бороться с ВИЧ", — заявил Мирко Паярдини (Mirko Paiardini) из университета Эмори в Атланте (США).

Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.

Относительно недавно биологи выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах – амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор". Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ в организме людей и животных.

Паярдини и его коллеги открыли еще один подобный скрытый резервуар вируса, изучая то, что происходит с организмом нескольких макак-резусов (Macaca mulatta), зараженных ВИО, "обезьяньей" версией ВИЧ, и проходивших лечение антиретровирусными препаратами в клинике университета.

Лекарства подавили размножение вируса в Т-клетках приматов, однако ученые подозревали, что частицы ВИО могут скрываться в других иммунных клетках, живущих в их лимфатических узлах и в прочих тканях тела. Для этого ученые ввели в образцы клеток приматов особое вещество, присоединявшееся к обрывкам вирусной РНК или ДНК, и заставлявшей их светиться, и провели "перепись" тех клеток, в которых были найдены следы ВИО.

Помимо "обычных" Т-клеток и макрофагов, ученые обнаружили, что полноценные частицы вируса иммунодефицита скрывались в другом типе иммунных телец – в так называемых CTLA4-клетках. Они представляют собой особую разновидность регулирующих Т-клеток, отвечающих за подавление иммунной реакции.

Совершив это открытие, приматологи обратились за помощью к коллегам из одной клиники Атланты, наблюдающими за здоровьем ВИЧ-инфицированных. Медики собрали пробы лимфы у шести добровольцев и нашли в них следы зараженных клеток того же типа, что указало, что эти же самые CTLA4-клетки могут способствовать выживанию вируса в организме больных при приеме лекарств.

Открытие сразу трех типов иммунных клеток, которые заражает ВИЧ, говорит о том, что процесс полного избавления от него будет крайне непростым. Ученым придется создать иммуннотерапию или какие-то другие препараты, которые будут уничтожать ВИЧ во всех этих клетках, не трогая при этом другие части иммунной системы.