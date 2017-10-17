Запущенный в сентябре спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный на ракете "Союз-2.1б" 22 сентября с космодрома Плесецк, начал использоваться, сообщает предприятие-производитель спутника "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева".

"Спутник "Глонасс-М" №52, выведенный на орбиту 22 сентября, принят в эксплуатацию по итогам проверок на функционирование в лётных условиях. Новый космический аппарат стал использоваться по целевому назначению взамен спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

С вводом в эксплуатацию спутника "Глонасс-М" №52 состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС доведен до штатного количества – 24 космических аппаратов.

Спутник был изготовлен более двух лет назад и находился на ответственном хранении. Запущенный в 3.03 мск 22 сентября аппарат чуть более чем через четыре часа вышел на целевую орбиту. Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС РФ приняли спутник на сопровождение наземными средствами 27 сентября.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС — единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трех орбитальных плоскостях (по восемь аппаратов в каждой), наклоненных к экватору под углом 64,8°, с высотой орбит 19100 километров и периодом обращения 11 часов 15 минут 44 секунды. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех космических аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через восемь суток.