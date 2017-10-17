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РИА Наука
РИА Наука

Гравитационные волны раскрыли секрет рождения всех запасов золота Вселенной

11:1717.10.2017
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© University of Warwick/Mark GarlickСлияния нейтронных звезд могли породить все запасы золота ВселеннойСлияния нейтронных звезд могли породить все запасы золота Вселенной
© University of Warwick/Mark Garlick

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Почти все запасы золота во Вселенной действительно сформировались во время экзотических слияний нейтронных звезд, на что указывают данные, собранные в ходе последнего открытия гравитационных волн на детекторах LIGO и VIRGO, заявили британские астрономы из университета Уорика.

"Когда мы получили первые данные по свечению этого объекта, мы поняли, что мы наблюдаем за так называемой "килоновой" звездой  — экзотическим объектом, чей свет возникает в ходе чрезвычайно мощных термоядерных реакций. Это открытие указывает на то, что все тяжелые элементы, такие как золота или платина, являются "золой" подобных процессов, происходящих в останках бывших нейтронных звезд, разогретых до миллиардов градусов Кельвина", — заявил Джо Лайман (Joe Lyman), астрофизик из университета Уорика (Великобритания).

Так художник представил себе процесс слияния пульсаров
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Детектор LIGO открыл гравитационные волны, порожденные нейтронными звездами

После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы, рожденные в ходе термоядерных реакций в недрах светил.

Сегодня ученые считают, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран, а также другие тяжелые и редкоземельные металлы, возникли по большей части в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри звезд слишком низки для их быстрого формирования.

С другой стороны, последние попытки оценить количество золота и других тяжелых элементов, порожденных сверхновыми, говорят о том, что последние формируют эти вещества крайне медленно. Это говорит о том, что в их рождении могли быть замешаны другие, более экзотические процессы, такие как столкновения нейтронных звезд.

Гравитационные волны, порожденные в ходе подобного события, открытые детекторами LIGO и VIRGO в середине августа этого года, как отмечает Лайман, позволили астрономам приблизиться к ответу на эту загадку.

Так художник представил себе разрыв звезды на части черной дырой в галактике Swift J1644+57
© Фото : NASA/Swift/Aurore Simonnet, Sonoma State University
Ученые раскрыли секрет рождения всех запасов золота и урана Вселенной

Когда гравитационные обсерватории получили сигнал о слиянии пульсаров, научная команда LIGO передала эти данные другим астрономам, работающим с "классическими" телескопами. Первые следы данной вспышки начали появляться в гамма-диапазоне буквально через секунды после регистрации события, однако оптические и радиоволновые следы этого слияния стали заметны лишь через несколько дней.

Когда ученые изучили спектр этой вспышки, они обнаружили то, что давно искали – следы тяжелых элементов, формирующихся в выброшенных останках нейтронных звезд. Помимо золота, платины и других благородных металлов, астрофизики нашли в останках вспышки GW170817 и ряд редкоземельных и радиоактивных элементов, не способных формироваться ни в каких других условиях.

В пользу этого, помимо спектра самой вспышки, говорит и "цвет" этого космического катаклизма – он был более красным, чем типичный гамма-всплеск или взрыв сверхновой, что указывает на наличие большого количества тяжелых элементов в облаке материи, выброшенном в космос после слияния нейтронных звезд.

Реконструкция взрыва сверхновой SN1987A
© Иллюстрация РИА Новости
Астрономы получили первую трехмерную фотографию "савана" сверхновой

По текущим расчетам ученых, каждое подобное событие рождает огромные количества золота и платины – примерно 200 и 500 масс Земли, а также других благородных и радиоактивных металлов. Подобных значений, как заключает Лайман, с лихвой хватит на то, чтобы объяснить рождение всех запасов тяжелых элементов в недрах Земли и других планет Солнечной системы.

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