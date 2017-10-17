Астрономы раскрыли главную тайну существования колец Сатурна

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Последние снимки и научные данные с зонда "Кассини" помогли ученым выяснить, что кольца Сатурна продолжают существовать и не "сбежали" в космос в далеком прошлом из-за того, что их удерживают на месте семь лун планеты-гиганта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Сатурнианские кольца были открыты Галилео Галилеем в 1610 году, который посчитал их тремя крупными спутниками. В середине 17 века Христиан Гюйгенс выяснил, что "спутники" Галилея на самом деле являются кольцами, состоящими из мельчайших частичек пыли и льда. О природе этих колец ученые спорят до сих пор — часть планетологов полагает, что они возникли из осколков древней протопланеты, тогда как другие считают их продуктом недавних катаклизмов.

Споров добавляет и то, что недавно зонд "Кассини" обнаружил, что Сатурн постепенно "высасывает" воду из своих колец, что заставило планетологов искать возможный источник их пополнения. Им, вероятно, является Энцелад – другие наблюдения "Кассини" показали, что гейзеры луны Сатурна постоянно пополняют запасы льда в кольце Е, одном из крупнейших внешних колец газового гиганта.

Как рассказывает Радван Таджеддин (Radwan Tajeddine), участник научной команды "Кассини" и планетолог из Корнеллского университета (США), другой проблемой является тот факт, что материя колец должна постепенно или падать на Сатурн, или "сбегать" в открытый космос. Анализ последних снимков "Кассини" показывает, что кольца должны были исчезнуть за несколько десятков или сотен миллионов лет после их рождения. Тем не менее, они существуют и сегодня, что заставляло ученых гадать, почему кольца не исчезли.

Причиной этого, как выяснили планетологи НАСА, являются семь спутников Сатурна, обитающих рядом с кольцами или прямо внутри них – Пан, Атлас, Прометей, Пандора, Янус, Эпиметей и Мимас.

Снимки и научные данные с "Кассини", полученные во время пролетов через кольца Сатурна, показывают, что эти луны стабилизируют два внешних кольца планеты, А и В, на чью долю приходится львиная масса газа и пыли. Спутники Сатурна, как обнаружили ученые, "тормозят" движение частичек пыли в этих кольцах и не дают им проникнуть на свои орбиты, что защищает кольца от распада и позволяет им сохранять ту четкую структуру, которую они имеют сегодня.

Другие последние данные, собранные "Кассини", пока не позволили ученым раскрыть другие тайны Сатурна, а в некоторых случаях они сделали их еще более загадочными. К примеру, длительные наблюдения зонда за магнитным полем планеты не помогли астрономам выяснить, наклонена ли ее магнитная ось по отношению к оси вращения, что необходимо для вычисления точной продолжительности дня на "властелине колец".

Более того, если подобный наклон отсутствует в принципе, то это будет означать, что планетологи и геологи сегодня не до конца понимают те механизмы, которые связаны с появлением собственных магнитных полей у планет, что заставит ученых полностью переосмыслить то, что мы знаем об устройстве недр Сатурна, Юпитера и других планет-гигантов.