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РИА Рейтинг назвал города, лидирующие в развитии науки и технологий

10:1517.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковИсследования в лаборатории. Архивное фотоИсследования в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан по итогам 2016 года сохранили лидерство в рейтинге регионов России по уровню развития науки и новых технологий. Аутсайдерами стали Ингушетия, Республика Алтай и Калмыкия. К таким выводам по результатам исследования пришли эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

В разных регионах, как отмечают авторы рейтинга, ситуация в области научно-технологического развития и инноваций существенно отличается, что обусловлено как историческими причинами, так и особенностями экономики. Эксперты "РИА Рейтинг" проанализировали данные Росстата и рассчитали "Индекс научно-технологического развития субъектов РФ – итоги 2016 года".

Для анализа были использованы такие показатели, как наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики задействованных человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Вершина рейтинга

Владимир Путин и президент Российской академии наук академик Александр Сергеев во время встречи. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин попросил главу РАН уделить внимание научно-технологическому развитию
Лидеры прошлогоднего индекса сохранили свои позиции: первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы РФ приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года. Верхние позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, сосредоточением там ведущих НИИ, наличием крупнейших университетов, существенными финансовыми возможностями.

Татарстан, занимающий третье место в рейтинге, также является одним из научных и инновационных центров страны. Научно-производственную деятельность в республике ведут проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации, НИИ и КБ на предприятиях. Здесь созданы технологические площадки и технопарки, специализирующиеся на научной и инновационной деятельности.

Приоритетной для Татарстана является сфера нанотехнологий. В частности, здесь создан республиканский Центр нанотехнологий, основной специализацией которого является химия и нефтехимия, композитные материалы, биотехнологии. Также в Казани действует особая экономическая зона с характерным названием "Иннополис". Татарстан занимает второе место в РФ по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года, а также является одним из лидеров в стране по инновационной активности – доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций республики по итогам 2016 года составила более 21%.

В пятерку лидеров входят также Нижегородская и Самарская области. В Нижегородской области сконцентрированы как научно-исследовательские центры, так и наукоемкие промышленные производства в области машиностроения, химии, оборонной промышленности. Самарская область имеет развитую автомобилестроительную сферу, здесь располагаются высокотехнологичные производства химической отрасли, металлургии.

В первую десятку рейтинга, помимо названных регионов, входят Московская область, Пермский край, Свердловская, Тульская и Томская области. В целом, на регионы РФ, вошедшие первую десятку рейтинга, приходится 64% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2016 года.

Аутсайдеры

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГД приняла закон о создании инновационных научно-технологических центров
Вполне естественно, что лидерами являются индустриально развитые регионы, так как в советские годы промышленность являлась главным заказчиком новых идей и технологий. По этой же причине аутсайдерами стали субъекты РФ, которые мало затронул процесс индустриализации как во времена СССР, так и в последующие годы.

На последних местах расположились Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика Калмыкия. Также низкое значение индекса научно-технологического развития имеют Хакасия и Карачаево-Черкесия.

Улучшили показатели

Как отмечают эксперты, по сравнению с прошлым годом первые восемь регионов-лидеров индекса сохранили свои позиции. В первой десятке произошло лишь одно изменение — Тульская область вытеснила Ульяновскую область, которая заняла в итоге 11 место.

Самую лучшую динамику продемонстрировали Тюменская область и Краснодарский край. По сравнению с прошлым годом эти регионы поднялись вверх на девять мест каждый.

В частности, в Тюменской области увеличился выпуск инновационной продукции, выросла доля работников, занимающихся высокотехнологичными видами экономической деятельности, повысился объем выпуска высокотехнологичной продукции, увеличилась инновационная активность организаций (то есть удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации).

В Краснодарском крае отмечается увеличение выпуска инновационной продукции, рост заработной платы научных сотрудников, увеличение удельного веса инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, рост инновационной активности организаций.

Также существенная позитивная динамика зафиксирована в Тамбовской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в городе Севастополь. Эти регионы поднялись в рейтинге на семь мест каждый.

Сдали позиции

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ГД приняла закон о создании инновационных научно-технологических центров
Наиболее значительно в рейтинге упала Амурская область. По сравнению с прошлым годом регион опустился на восемь позиций. В частности, в области уменьшился удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, сократился выпуск инновационной продукции, снизилась доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, снизилось число выданных патентов.

Помимо Амурской области, существенно сдали свои позиции Архангельская и Липецкая области, Приморский край. Эти регионы по сравнению с прошлым годом опустились в рейтинге на семь мест каждый.

Прогноз на перспективу

Эксперты считают, что ускорение научно-технологического развития — процесс достаточно длительный и трудоемкий, требующий серьезных финансовых вложений. Необходимо учитывать и специфику российских регионов, которые существенно отличаются друг от друга исторически сложившимися особенностями развития, направленностью экономик. Для успешного формирования и внедрения передовых научно-технических решений и технологий необходимо обеспечение спроса на инновации внутри страны, что требует значительных преобразований в экономике.

По этим причинам эксперты "РИА Рейтинг" не ожидают, что в ближайшее время значения индекса научно-технологического развития существенно изменятся, особенно это касается лидирующей группы и аутсайдеров.

По мнению аналитиков "РИА Рейтинг", можно ожидать улучшения позиций тех регионов, которым удастся усовершенствовать инновационную инфраструктуру, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и науки, оказать поддержку инновационному предпринимательству. Эксперты уверены, что целесообразным будет также использование опыта успешных регионов.

Подробно с результатами исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.

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