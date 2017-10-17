В ведущих вузах надо создать кафедры океанологии, считает академик Матишов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Кафедры океанологии, которые готовили бы профильных специалистов и избавили от острого дефицита кадров, следует создать в ведущих вузах страны, считает председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

После выборов нового президента РАН Матишов был назначен руководителем одной из двух секций отделения наук о Земле РАН – океанологии, физики атмосферы и географии (СОФАГ), а также избран членом Президиума РАН.

"Своей основной задачей я вижу отстаивание интересов отделения наук о Земле и СОФАГ в Российской академии наук, возрождение престижа профессий океанолога и географа", — сказал Матишов РИА Новости. По его мнению, в настоящее время в стране наблюдается острый дефицит профильных специалистов, в частности, гидрологов, гидрохимиков, климатологов, метеорологов и биоокеанологов, без которых невозможно эффективное изучение и освоение ресурсов Мирового океана.

При этом не во всех вузах даже приморских городов готовят таких специалистов. "Уверен, что подобные кафедры следует создавать в ведущих вузах страны. Это послужило бы импульсом для развития науки, избавило от дефицита кадров", — сказал он, добавив, что подобная кафедра наряду с Москвой и Санкт-Петербургом с 2005 года успешно функционирует в Ростовском госуниверситете.

Исследования океанологов, по словам Матишова, важны не только в гражданской сфере, но и для эффективной работы военно-морского флота. Так, ученые ЮНЦ РАН уже не первый год предоставляют гидрофизической службе Черноморского флота океанографические данные (температура, соленость воды), а Мурманский морской биологический институт занимается исследованием и обучением морских млекопитающих, которые используются, в частности, в сфере обороны.

"В следующем году наша секция также предполагает провести совместное с командованием ВМФ России заседание, чтобы обсудить ряд актуальных проблем по военно-морским задачам", — отметил Матишов.