Ученые впервые зафиксировали свет от источника гравитационных волн

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ученые из США и Европы впервые одновременно зафиксировали световые следы и гравитационные волны, вызванные одним и тем же событием, сообщила Международная исследовательская организация Европейская южная обсерватория (ESO).

Гравитационные волны были зафиксированы в августе двумя лазерно-интерферометрическими гравитационно-волновыми обсерваториями (LIGO) в США и аналогичной лабораторией в Италии.

Двумя секундами позднее в том же секторе исследователи засекли вспышку света в форме гамма-лучей. Как показал анализ, у потока гамма-лучей и гравитационных лучей был один источник — столкновение двух нейтронных звезд 130 миллионов лет назад.

Существование гравитационных волн было предсказано еще Альбертом Эйнштейном, который описывал гравитацию как искажение пространства и времени, вызванное наличием материи.

Нобелевскую премию по физике 2017 года за вклад в изучение гравитационных волн получили трое американских ученых – Рейнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн.