В МГУ сообщили, что помогло поймать гравитационные волны

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сеть роботов-телескопов МАСТЕР Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова помогла подтвердить открытие зарубежных ученых, которые в августе этого года обнаружили гравитационные волны, возникающие от слияния двух нейтронных звезд, сообщила пресс-служба МГУ.

Существование гравитационных волн было предсказано в 1916 году создателем теории относительности Альбертом Эйнштейном. Такие волны, согласно теории, испускает любая материя, движущаяся с ускорением. Чем выше ускорение и масса объекта, тем они "выше". Потенциальные источники этих волн, в числе которых — пары нейтронных звезд и белых карликов — расположены так далеко от Земли, что исходящие от них волны практически невозможно зафиксировать из-за того, что они сливаются с общим гравитационным фоном.

Гравитационные волны были впервые в истории зафиксированы 14 сентября 2015 года детекторами гравитационной обсерватории LIGO в американских штатах Луизиана и Вашингтон. Ученым из Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов удалось зафиксировать "рябь" пространства-времени от катастрофического столкновения двух черных дыр в дальнем космосе. Эксперты назвали это открытие одним из самых важных результатов в истории науки. В октябре нынешнего года Нобелевская премия по физике была присуждена Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Барри Бэришу "за решающий вклад" в проект LIGO, а также "наблюдение за гравитационными волнами".

В августе нынешнего года детекторы LIGO зарегистрировали гравитационный сигнал, названный GW170817. Позже выяснилось, что он исходил от двух малых нейтронных звезд массой от 1,1 до 1,6 массы Солнца, и находящихся на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Место столкновения этих нейтронных звезд было обнаружено и оптическими телескопами, в том числе сетью роботов-телескопов МАСТЕР МГУ.

"В конечном итоге около 70 обсерваторий на Земле и в космосе наблюдали это событие в различных диапазонах длин волн", — говорится в сообщении.

"Впервые, в отличие от "одиноких" слияний черных дыр, зарегистрировано "компанейское" событие не только гравитационными детекторами, но еще и оптическими и нейтринными телескопами. Это первый такой хоровод наблюдений вокруг одного события", — отметил один из российских участников проекта LIGO профессор физического факультета МГУ Сергей Вятчанин, слова которого цитируются в сообщении.

Как отмечает пресс-служба МГУ, теоретики предсказали, что в результате слияния образуется "килоновая". Это явление, при котором оставшийся от столкновения нейтронных звезд материал ярко светится и выбрасывается из области столкновения далеко в космос. При этом возникают процессы, в результате которых создаются тяжелые элементы, такие как свинец и золото. Наблюдение после свечения слияния нейтронных звезд позволяют получать дополнительную информацию о различных стадиях этого слияния, о взаимодействии образовавшегося объекта с окружающей средой и о процессах, которые производят самые тяжелые элементы во Вселенной.

"В процессе слияния зафиксировано образование тяжелых элементов. Поэтому можно говорить даже о галактической фабрике по производству тяжелых элементов, в том числе золота — ведь именно этот металл больше всего интересует землян. Ученые начинают предлагать модели, которые объяснили бы наблюдаемые параметры этого слияния", — отметил Вятчанин.