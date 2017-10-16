В Иерусалиме археологи обнаружили древний театр

Во время раскопок древнего театра в центре Иерусалима. 16 октября 2017

Во время раскопок древнего театра в центре Иерусалима. 16 октября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израильские археологи обнаружили древний театр при раскопках в историческом центре Иерусалима и размышляют над тем, что помешало древним жителя города ввести в эксплуатацию сооружение на 200 мест.

Находка, которую называют сенсационной, была сделана при исследовании туннелей у Стены плача – величайшей святыни еврейского мира, фрагмента иудейского Храма, который был разрушен римскими завоевателями в I веке нашей эры.

"Открытие стало настоящим сюрпризом. Когда мы начинали копать, то нашей задачей было датировать арку Вильсона. Мы и подумать не могли, что перед нами откроется окно в тайны потерянного театра Иерусалима", — цитирует Управление древностей Израиля руководителей раскопок Джо Узиэля, Техиллу Либерман и Ави Соломона.

© Israel Antiquities Authority / Yaniv Berman Израильский археолог Техилла Либерман во время раскопок древнего театра в центре Иерусалима. 16 октября 2017 © Israel Antiquities Authority / Yaniv Berman Израильский археолог Техилла Либерман во время раскопок древнего театра в центре Иерусалима. 16 октября 2017

Театр нашли под сводами арки Вильсона – каменного моста, по которому в древности с запада поднимались к иерусалимскому Храму.

"Это сравнительно небольшая постройка по сравнению с известными римскими театрами, какие есть в Кейсарии, Бейт-Шеане и Бейт-Гуврине. Это обстоятельство, а также то, что он находился под крышей – под аркой Вильсона – подталкивает нас к предположению, что это было театрообразное сооружения того типа, который был известен в римском мире как "одеон". В большинстве случаев такие постройки использовались для проведения певческих и музыкальных представлений", — говорят ученые.

По другой версии, это должен был быть "булевтерий" — помещение для собраний городского совета во времена, когда на месте разоренного Иерусалима существовала римская колония Элия-Капитолина.

Археологи полагают, что найденное ими здание никогда не использовалось. "На это указывает ряд находок. Например, не до конца высеченная лестница. Ясно, что строительство потребовало немалых трудов, но было заброшено прежде, чем здание ввели в эксплуатацию. Причины этого неизвестны, но они могли быть связаны с каким-то крупным историческим событием", — предполагают исследователи.

Одна из версий – антиримское восстание Бар-Кохбы во II веке нашей эры. Ученые говорят, что уже не раз находили в Иерусалиме незавершенные постройки, которые относились к тому периоду.